Germania: “Vaccino Astrazeneca solo sotto i 65 anni”/ Stiko: “Dati insufficienti”

Nelle ore dello scontro frontale con l’Unione Europea per il taglio delle dosi, la Germania lancia un monito sul vaccino Astrazeneca. Come riferito dalla Dpa, la Stiko (commissione tedesca sui vaccini) ha raccomandato l’utilizzo del farmaco solo per la fascia d’età che va dai 18 ai 65 anni.

La notizia sta facendo il giro del web e l’agenzia riporta anche la precisazione degli esperti di Berlino: no al vaccino Astrazeneca per gli over 65 perché i dati a disposizione sull’efficacia nei confronti di persone più anziane sono insufficienti. Per il momento non sono arrivate repliche da parte della multinazionale, ma una risposta è giunta direttamente dalla Gran Bretagna…

GERMANIA: “VACCINO ASTRAZENECA SOLO SOTTO I 65 ANNI”. IN GRAN BRETAGNA…

La Germania ha dubbi sul vaccino di Astrazeneca per chi ha più di 65 ma Boris Johnson non ha intenzione di fare passi indietro. Il primo ministro del Regno Unito ha messo in risalto che i dati della somministrazione britannica «testimoniano una buona risposta immunitaria in tutti i gruppi di età».

Intervenuto ai microfoni dei cronisti a margine di una visita in Scozia, BoJo ha aggiunto: «Non sono preoccupato della raccomandazione cautelare tedesca, la Mrha, la nostra autorità di controllo sui farmaci, ha chiarito bene di considerare il vaccino Astrazeneca molto buono ed efficace per ogni età». Ricordiamo che pochi giorni fa la multinazionale aveva smentito un articolo comparso sulla stampa tedesca che parlava di ridotta efficacia del trattamento per gli over 65.



