Germania verso lockdown anche per i vaccinati?/ “Non si può escludere nulla”

La situazione relativa alla diffusione del Covid-19 in Germania è drammatica, tanto che il Governo sta valutando di istituire il lockdown anche per i vaccinati. “Il Paese è un enorme focolaio. Dobbiamo tirare il freno di emergenza”, ha detto, secondo quanto riportato da Adnkronos, il capo del Robert Koch Institute, l’istituto di sanità tedesco, Lothar Wieller.

Le misure di restrizione in arrivo potrebbero essere dunque molto severe. Ad annunciarlo è stato anche il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn. “Non è possibile escludere nulla”, ha detto in merito alla possibilità che anche i vaccinati si ritrovino ad essere oggetto di limitazioni. Il modello austriaco, secondo cui il lockdown va indetto solo per i non vaccinati, per cui, non è l’unica ipotesi al vaglio. “Per superare l’inverno, vedremo misure drastiche che non sono state prese prima”, ha aggiunto il ministro delle Finanze e vice cancelliere Olaf Scholz.

Germania verso lockdown anche per i vaccinati? Gli ultimi dati

Il motivo per cui la Germania potrebbe essere diretta verso il lockdown anche per i vaccinati è che i numeri relativi alla diffusione del Covid-19 peggiorano di giorno in giorno. Ieri, secondo quanto riporta Adnkronos, si è toccato il dato più alto dall’inizio della pandemia: 65.371 nuovi casi in sole ventiquattro ore. Oggi la situazione è lievemente migliorata, ma molto dipende dal numero di tamponi effettuati.

Il Governo intanto ha approvato la cosiddetta misura delle 3G, che è simile al Green pass italiano: “vaccinato, guarito o testato”. Soltanto coloro che rispecchiano tali caratteristiche possono andare a lavoro e salire sui mezzi pubblici. Le misure di restrizione, tuttavia, potrebbero presto diventare ulteriormente più dure, dato che il Paese è uno tra quelli peggio messi in Europa. L’ipotesi di un lockdown anche per i vaccinati, in tal senso, fa tremare la popolazione, che presto potrebbe calarsi nella rivolta.

