Gero Natale, Uomini e Donne/ Chiude con Romina e ci riprova con Angelica

Gero Natale chiude la frequentazione con Romina

Dopo una prima esperienza, Gero Natale, 39enne siciliano, è tornato a cercare l’amore nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere è già uscito con alcune dama chiudendo, però, la conoscenza dopo pochi appuntamenti. Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 6 ottobre, è così tornato al centro dello studio per raccontare i dettagli dell’appuntamento che ha avuto con Romina, una nuova e bellissima protagonista del parterre femminile. Anche con lei, però, non è scattato niente. Al centro dello studio, Gero racconta di non aver trovato affinità con Romina e di voler chiudere.

Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno criticato la scelta di Gero, reo di chiudere subito le conoscenze senza dare alle donne la possibilità di farsi conoscere. Anche Romina, però, sottolinea di non aver trovato affinità caratteriali con lui.

Gero Natale ci riprova con Angelica

Mentre Gero Natale è al centro dello studio, Angelica chiede a Maria De Filippi d’intervenire chiedendo al cavaliere il motivo che l’ha spinto a chiudere la loro conoscenza se, al momento, non ha altri interessi. Il cavaliere ammette di provare una forte attrazione per Angelica e di avere molte affinità con lui ma continua ad essere titubante. Angelica, così, gli lascia un biglietto che gli ha scritto in occasione del suo compleanno e prova a convincerlo ad uscire nuovamente con lei.

Dopo vari dubbi, Gero decide di riprovarci con Angelica per la gioia di Gianni Sperti: “Bisogna invogliarlo”, sottolinea l’opinionista che lo vorrebbe più propositivo. Stavolta, tra Gero e Angelica, andrà bene?

