Gero Natale, Uomini e Donne/ Nuove corteggiatrici per il cavaliere, ma lui…

Gero Natale è il corteggiatore siciliano che ha deciso di mettersi in gioco nel parterre del trono over di Uomini e Donne e che sta attirando le attenzioni delle donne del parterre femminile. Oltre a conoscere le donne già presenti in trasmissione, Gero sta conoscendo anche altre donne che hanno chiamato la redazione di Uomini e Donne per conoscerlo. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, Gero Natale conoscerà altre due donne. Tra le due, tuttavia, il cavaliere deciderà di far restare solo una ragazza che si chiama Lara. Sarà la donna giusta per il nuovo cavaliere che spera di trovare una persona con cui costruire una storia importante e lasciare la trasmissione?

Gero Natale cerca una donna senza figli

Gero Natale cerca una donna senza figli per poter condividere con lei un percorso comune e costruire una storia importante. Nelle scorse settimane, il cavaliere, per tale motivo, ha deciso di chiudere con Claudia, una dama del parterre che, pur piacendogli, ha dei figli. “Ho riflettuto molto sul loro storico. Loro hanno dei figli e un passato che io tra l’altro non conosco. Accanto a me vorrei una una donna con cui costruire un percorso“, ha raccontato il siciliano che, pur essendo una persona che non parla tantissimo, si sta facendo conoscere dalle donne con cui sta uscendo. Tra le tante pretendenti, Laura ha speso belle parole per lui. “Anch’io non ho avuto figli e capisco ciò che dice. Può capitare di innamorarsi di una persona che ha avuto dei figli, ma inizialmente si spera di trovare una persona con cui costruire qualcosa”, ha detto la dama.



