Gerry Scotti “Allarme a Caduta Libera!”/ Attimi di panico in studio e poi…

Gerry Scotti è campione di ascolti da quando è tornato su Canale5 con le nuove puntate di Caduta Libera. I fedelissimi aspettavano da un po’ di rivedere lo zio Gerry all’azione dopo aver seguito le repliche di The Wall ma proprio nell’ultima puntata di Caduta Libera è successo qualcosa di strano che i suoi fan hanno subito notato e per la quale hanno sorriso e non poco. La nona edizione di Caduta Libera quindi ha preso il via con attimi di panico quando il conduttore ha fatto notare una presenza che si aggirava negli studi… attenzione però perché non si trattava di un fantasma bensì di una cavalletta.

ALLARME CAVALLETTA A CADUTA LIBERA, GERRY SCOTTI LANCIA L’ALLARME E POI…

La cavalletta è entrata ed è arrivata fino al palco principale dove Gerry Scotti si trovava al fianco dei suoi concorrenti e alla fine ha subito lanciato l’allarme: “Allarme, regia! C’è una cavalletta. Non toccatela, porta benissimo!”. Non c’è stato bisogno di toccarla visto che la cavalletta è uscita da sola dallo studio. Adesso non possiamo far altro che attendere che la cavalletta porti davvero un po’ fortuna ai concorrenti che l’hanno “subita” ma anche a tutti coloro che seguono il quiz da casa soprattutto in questo anno davvero complicato e funesto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA