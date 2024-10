Gerry Scotti ammette: “Sono stato tentato in passato dalla Rai”

Da ormai oltre trent’anni Gerry Scotti rappresenta uno dei volti più amati del piccolo schermo, il conduttore lombardo gode di una stima importante da parte del pubblico di Mediaset che non lo ha mai tradito con il passare degli anni. E nonostante un legame di pura stima con la tv di Cologno Monzese, non sono mancati i tentativi di altre reti di provare a strappare Gerry Scotti dal Biscione, come confidato dallo stesso conduttore di Canale Cinque:

“Non posso negare che ci siano state parecchie lusinghe e abboccamenti vari. Ricordo che mi invitò a cena un dirigente RAI di cui non posso fare il nome” ha confidato a Passa dal BSMT il conduttore che si trovò sul piatto una proposta allettante salvo poi comprendere come lo stesso dirigente solo due giorni più tardi fosse finito a fare il dirigente di ferrovia.

Gerry Scotti e il mancato approdo al Festival di Sanremo: “Non era tra i miei sogni”

Lo scorso anno sembrava che finalmente dopo anni di rincorsa Gerry Scotti potesse finalmente sbarcare al teatro Ariston come conduttore del Festival di Sanremo. In una carriera ricca di grandi soddisfazioni, il presentatore ha mancato praticamente solo l’appello con la rassegna musicale più importante d’Italia: “In passato sono stato invitato un paio di occasioni all’Ariston, ma una volta avevo il Covid e un’altra ero in Polonia. Sanremo comunque non è nel mio cassettino dei sogni, se ci vado, ci vado da spettatore” ha confessato in una intervista concessa al podcast Passa dal BSMT.

Gerry Scotti, tornato in tv con Tu si que vales, ha inoltre rivelato che semmai dovesse arrivare l’occasione di condurre il Festival di Sanremo la prenderebbe sicuramente in considerazione, ma ad oggi non si sono mai create le condizioni per poter approdare al timone della barca più ambita d’Italia, vedremo cosa gli riserverà il futuro.