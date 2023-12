Gerry Scotti, chi sono l’ex moglie Patrizia e il figlio Edoardo/ Oggi il suo cuore batte per Gabriella e…

Gerry Scotti e l’amore per il figlio Edoardo Scotti, nato dalla storia Patrizia Grossi. Oggi il conduttore è impegnato con Gabriella

Gerry Scotti, noto conduttore televisivo italiano, è stato sposato con Patrizia Grosso dal 1991 al 2009. Nel corso del loro matrimonio, nel 1992, sono diventati genitori di Edoardo Scotti, il loro unico figlio. Nonostante la separazione avvenuta nel 2009, Gerry e Patrizia hanno mantenuto un rapporto amichevole e rispettoso. Edoardo Scotti è nato a Milano il 10 marzo 1992. Ha studiato presso la rinomata American School of Milan, ricevendo una solida formazione educativa. Nel 2013, ha conseguito la laurea presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

La sua passione per la regia lo ha spinto a trasferirsi a Los Angeles, dove ha avuto l’opportunità di immergersi nel mondo cinematografico. Il figlio di Gerry Scotti, Edoardo, è sentimentalmente legato a Ginevra Piola, una talentuosa giornalista di Mediaset. Nel gennaio 2021, la coppia ha dato il benvenuto alla loro prima figlia, Virginia, rendendo Gerry Scotti nonno per la prima volta. Nel gennaio 2023, la famiglia si è arricchita ulteriormente con l’arrivo di Pietro, il secondo figlio di Edoardo e Ginevra.

A proposito del suo passato sentimentale, in una intervista rilasciata a Vanity Fair aveva raccontato: “Io e la mia ex non andavamo più d’accordo anche per colpa mia, il lavoro mi assorbiva tantissimo. E mia moglie ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona”.

Successivamente, nel salotto di Verissimo, il conduttore era tornato sull’argomento facendo alcune precisazioni: “Quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia. Ho dovuto fare le valigie e uscire da casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio”. Dopo il divorzio da Patrizia, Gerry Scotti si è legato all’architetta Gabriella Perino, sua attuale compagna.

