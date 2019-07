Gerry Scotti choc a Caduta Libera/ “Perché oscurate la manette in tv? Fatele vedere!”

Gerry Scotti continua a regalare molte soddisfazioni al suo pubblico con il suo speciale Caduta Libera che è rimasto in onda anche in estate senza cedere il suo posto a Il Segreto come di consueto in questi ultimi anni. Resta il fatto che, alla luce degli ascolti, è stato meglio così visto che in queste settimane il conduttore e il suo campioncino Nicolò, almeno fino alla sua caduta, hanno regalato emozioni e colpi di scena al pubblico che, ormai, segue ogni sera il programma proprio in attesa delle frecciatine di Gerry Scotti. Ormai il padrone di casa è un fiume in piena e questo attira il pubblico su Canale 5. Dalle questioni politiche alle battute con doppi sensi, dalle risatine al gioco degli “uccelli”, ormai tutto è divertente e frizzante rispetto agli scorsi anni, sarà solo per la versione che lui definisce Splash? Lo scopriremo quando rivedremo quella autunnale, intanto, fino a quel momento, il conduttore torna a far discutere.

GERRY SCOTTI E LE MANETTE

In particolare, proprio in una delle ultime puntate, Gerry Scotti ha colto la palla al balzo con una domanda dedicata proprio ai delinquenti e alle manette. La domanda sui prigionieri recitava: “A loro vengono messi i ferri alle mani o ai piedi per impedirne la fuga” ed è a questo punto che il conduttore si è lanciato sul dibattito relativo alle manette e al fatto che la tv le oscuri quando manda in onda i servizi sugli arresti: “Quando vedo al telegiornale certi delinquentoni che vengono portati via e oscurano le manette mi chiedo ‘ma perché?’, fate vedere che gliele avete messe. Dobbiamo vergognarci?“. E’ inutile dire che il pubblico ha applaudito alle parole di Gerry Scotti che poi ha continuato sistemando un po’ il tiro: “Io sono contrario alle manette ma se uno è un delinquentone e gliele hanno messe fategliele vedere. L’ho buttata lì, tanto è estate e non mi guarda nessuno”.

