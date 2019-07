Nicolò Scalfi ha perso il campione/ Oggi highlights dell’eliminazione (Caduta libera)

20 anni, 87 puntate, 651mila euro. Sono questi i numeri di Nicolò Scalfi, “campioncino” di Caduta libera che ieri, sabato 6 luglio, ha finalmente salutato il programma. Scalfi è stato battuto da Francesco, il concorrente salernitano, dopo aver perso tre vite nelle tre sfide precedenti. Nicolò, che a Milano studia Design Industriale, ha segnato un vero e proprio record nella storia del quiz. Prima di lui, nessuno aveva fatto meglio: il montepremi conquistato, oltre al numero di puntate, gli ha permesso di conquistare il titolo di concorrente più longevo del game show. Adesso che se ne va, si chiude praticamente un’era. Nel salutare il pubblico, Nicolò non è riuscito a trattenere le lacrime: “È un pianto di gioia, è stato bellissimo, ringrazio la produzione, tutti, ma te in particolare. Non posso che essere grato a tutti voi. Complimenti a tutti gli sfidanti e in particolare a Francesco”. Dopo ben tre mesi, Nicolò ha commesso un errore di troppo sul nome dell’opera d’arte più cara al mondo (il “Coniglietto” di Jeff Koons).

Gerry Scotti saluta Nicolò Scalfi

Il conduttore Gerry Scotti ha salutato così Nicolò Scalfi: “Sono emozionato anch’io, come spesso accade, è un momento che non avrei mai voluto celebrare, ma è la regola: ‘the show must go on’. Rivedremo Nicolò nei nostri tornei. L’ho avuto qua per tre mesi, come un figlio, è dura anche per me. Ne ho visti tanti di campioni, ma questo ragazzo di 20 anni è uno dei più grandi che io abbia mai conosciuto nella mia carriera di presentatore”. Questa sera andrà in onda una puntata speciale di Caduta libera con gli highlights della sconfitta.

La vita privata di Nicolò Scalfi

Nicolò Scalfi è nato nel 1999 a Sarezzo, in provincia di Brescia. Il suo addio a Caduta libera era stato ampiamente annunciato sul web, e in particolare sui social network, dove sono circolate parecchie notizie su di lui. Più di tutto ha destato interesse la sua vita privata: all’inizio del suo percorso nel programma, Nicolò è stato legato a un’altra concorrente, Valeria Filippetti, che per correttezza aveva scelto di ritirarsi dal gioco. Dopodiché aveva presentato Sara Mustari, la nuova fidanzata, ma anche con lei è finita dopo poco. Oltre al premio in denaro, Nicolò ha conquistato 93mila follower su Instagram. Non tutti, però, sono suoi fan: c’è chi lo loda, chiaramente, ma anche chi lo critica. Secondo alcuni, la produzione l’ha favorito in più occasioni, ponendogli domande più semplici rispetto a quelle dei suoi sfidanti. Apprezzata invece la sua semplicità: il campionissimo ha partecipato al game show perché è sempre stato un appassionato di enigmistica (e dei cruciverba in particolare). Nemmeno lui, probabilmente, poteva immaginarsi quello che è venuto dopo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA