È tutto pronto per la nuova edizione di Io Canto Generation in cui non mancheranno tantissime novità e per l’occasione Gerry Scotti ha rilasciato una lunga intervista a TvBlog in cui ha rivelato novità e anticipazioni. Durante la chiacchierata con il noto sito, però, il conduttore si è lasciato andare anche sulla sua vita privata, ha parlato del rapporto con il figlio Edoardo e con i nipotini Virginia e Pietro ed ha ricordato anche i suoi genitori morti quando lui stava iniziando la sua carriera. Il papà e la mamma di Gerry Scotti sono morti lo stesso giorno. Il padre Mario era un operaio nelle rotative del Corriere della Sera mentre la mamma era una casalinga.

L’anno scorso ospite a MuschioSelvaggio, ex podcast di Fedez, Gerry Scotti aveva confessato commosso: “Nello stesso giorno ho perso mio papà e mia mamma, uno se n’è andato di notte, l’altro di giorno. Nonostante io ai tempi fossi già benestante, io per loro non ho potuto fare niente. Questo è uno dei più grandi rimorsi che mi resta addosso e che mi resta addosso e che mi fa capire il vero valore dei soldi, che aiutano sì, ma solo a togliersi degli sfizi”. Adesso a TvBlog ha rivelato di avere anche un altro rimpianto: “Vorrei tornare per rivedere i miei genitori, che mi sono sempre stati molto vicini. Loro avevano solo la licenza elementare e forse non si sentivano alla mia altezza, frequentando io le scuole superiori in quel periodo. Invece quello non alla loro altezza ero io. Mi piacerebbe dirglielo.” Ha poi aggiunto che sul comodino ha la fede di papà Mario.

Gerry Scotti a TvBlog ha rivelato delle anticipazioni su Io Canto Generation, il suo show è tornato in onda dopo dieci anni di stop ed è stato accolto con favore dal pubblico. La novità più importante riguarda Iva Zanicchi che non sarà più una coach ma in giuria al fianco di Orietta Berti, Al Bano, Michelle Hunziker, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi. New entry al posto dell’Aquila del Ligonchio sarà Lola Ponce, coach insieme a Mietta, Anna Tatangelo, Fausto Leali, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta.

Riguardo invece ai giovani concorrenti di Io Canto Generation, Gerry Scotti ha confessato: “Il cast è di ottima qualità, soprattutto le ragazze. Probabilmente perché le ragazze maturano prima le qualità vocali rispetto ai maschi di quell’età. Il maschio dagli 11 ai 13 anni cambia già voce due volte e dai 13 ai 15 può cambiarla definitivamente. Ho visto delle ragazze di una maturità, di una presenza scenica, di una disinvoltura pazzesca.”