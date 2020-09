Gerry Scotti/ Con piede ingessato dalla prima puntata di Tu si que vales?

Uno dei presentatori più amati delle reti Mediaset è, indubbiamente, Gerry Scotti che, da tantissimi anni, alternandosi con il collega Paolo Bonolis, intrattiene il pubblico durante la fascia oraria che anticipa il telegiornale delle 20.00. La stagione televisiva di Canale 5 riparte proprio con uno dei volti più familiari, proponendo la nona stagione del game show con le botole, Caduta Libera. Il programma, in onda dal lunedì al venerdì, alle 18.45 è uno dei più apprezzati sulla rete ammiraglia Mediaset e si presenta al pubblico con una scenografia tutta nuova e, sicuramente, più accattivante. Di recente, purtroppo, è stato al centro del gossip per un evento non troppo felice su cui ha mantenuto lo stretto riserbo per un bel po’, fino poi a voler raccontare l’accaduto.

Gerry Scotti, un piede ingessato per…

In occasione delle registrazioni della trasmissione Tu si que vales Gerry Scotti è mostrato con una scarpa ortopedica, risultato di un incidente avvenuto a Roma nel corridoio dell’Hotel dove il presentatore alloggiava durante le registrazione del talent show di canale cinque. Inizialmente Gerry Scotti pensava di aver subito una banalissima distorsione, tanto che dopo il suo rientro a Milano ha continuato a registrare le puntate di Caduta Libera senza grossi impedimenti, fino allo svenimento avvenuto proprio durante le registrazioni. Una volta giunto in ospedale e fatti i dovuti accertamenti i medici hanno evidenziato quella che, in gergo, viene chiamata la frattura del ballerino. Si tratta di una frattura scomposta del metatarso che, include, la lacerazione dei legamenti. Nonostante i dovuti e necessari accorgimenti e dispositivi medici, il conduttore è potuto rientrare a svolgere il suo lavoro.

La sua carriera termina qui?

Gerry Scotti afferma di sentirsi pronto, a 64 anni, di voler concludere la sua esperienza televisiva a 70 anni, ma la stessa cosa la disse poco prima del compimento del suo sessantesimo anno d’età. Tuttavia, parlando di futuro, il conduttore non esclude di vedere, nella sua carriera la possibile conduzione di Sanremo, magari proprio quest’anno, in una serata di con-conduzione in compagnia di Amadeus. Infine, per dimostrare il suo impegno anche in ambiti diversi da quello prettamente televisivo, va segnalato che il noto presentatore ha partecipato di recente anche alla premiazione di Melanie G. Mazzocco in occasione del prestigioso primo letterario Un autore per l’Europa, che ha avuto luogo a Ciangherotti, in provincia di Firenze. Qui ha avuto modo di godere delle bontà enogastronomiche del territorio, argomento che, come noto, sta molto a cuore a Scotti che ha all’attivo la produzione di vini dell’oltre Po pavese.



© RIPRODUZIONE RISERVATA