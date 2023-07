Gerry Scotti: “Gli addii di Belen e D’Urso a Mediaset? Non me li so spiegare”/ “Bonolis lascia? Non lo farà”

Gerry Scotti commenta gli addii di Barbara D’Urso e Belen Rodriguez a Mediaset e quello imminente di Paolo Bonolis

Dopo la rivelazione sui ‘no’ detti al Festival di Sanremo, Gerry Scotti torna a raccontarsi, questa volta nel corso di un’intervista al settimanale CHI. Il conduttore, che nella prossima stagione sarà impegnatissimo con ritorni e novità, si è espresso anche sugli inaspettati addii di Belen Rodriguez e Barbara D’Urso a Mediaset.

“Non me li so spiegare così come non mi so spiegare i casi di Giletti e di Fazio. – ha dichiarato Scotti – Le dico, però, che il mercato dei conduttori è come il mercato dei calciatori: è normale che ci siano degli avvicendamenti, dei cambi di casacca. Spero di rivedere tutti in onda, magari non proprio la domenica”. Gerry ha quindi commentato anche l’annuncio fatto da Paolo Bonolis del suo imminente addio alla TV: “Voi sapete benissimo che Paolo ogni due anni annuncia che lascerà la tv. – ha esordito – Non lo farà mai perché è bravo, lui è come i sindacalisti di una volta, lo fa come rivendicazione. E poi magari lo ha detto alla fine delle registrazioni di Ciao Darwin, un programma molto impegnativo. Io non gli credo mai quando dice che vuole lasciare”.

Gerry Scotti è dunque convinto che Paolo Bonolis non lascerà la TV come da lui annunciato, così come non lo farà lui che dopo l’estate tornerà per una stagione televisiva ricchissima. Sarà lui a condurre il ritorno de La Ruota della Fortuna, storico show di Mike Bongiorno: “Tornerà sotto Natale. – ha spiegato Scotti – Sarà un regalo per tutti, anche per me e per i miei 40 anni di carriera come per i 100 di Mike. Ma non amo le commemorazioni, sarà un programma studiato per i tempi, non so nemmeno se ci sarà una valletta”. Tra gli altri programmi che lo vedranno protagonista ci sono: “Io canto” è un altro ritorno. Poi “Lo show dei record”, “Tu sì que vales”, “Caduta Libera” e, ovviamente, “Striscia la notizia”.

