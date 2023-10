Gerry Scotti “Mio figlio Edoardo? Avrei voluto dedicargli più tempo”/ “Io ho sofferto da figlio unico”

Gerry Scotti a Verissimo torna a parlare del figlio Edoardo

Gerry Scotti torna a Verissimo per presentare il suo primo libro, ‘Che cosa vi siete persi!’, un viaggio affascinante sul filo della sua memoria. Tra le emozioni della sua vita c’è sicuramente la paternità. Infatti, nell’intervista nello studio di Silvia Toffanin parla anche di suo figlio Edoardo, nato dal matrimonio con Patrizia Grosso.

Gerry Scotti, che ora è legato a Gabriella Perino, risponde con emozione alla conduttrice quando gli chiede cosa lascerebbe al figlio: non una cosa materiale, ma un consiglio. “Quello che gli lascerei con maggior piacere è prendersi il tempo, lo spazio e il modo di giocare con i suoi figli, perché io ho sofferto di essere stato figlio unico e di essere stato molto tempo da solo”.

Gerry Scotti tra ricordi e una lezione per il figlio Edoardo

In effetti, Gerry Scotti ha un rimpianto: “Penso che mi sarei regalato di più dedicando più tempo a mio figlio. Nessuno restituisce più quelle ore, sono le più belle della vita”, racconta a Verissimo. Ma nel corso dell’intervista svela anche alcuni aneddoti della sua adolescenza, come il colpo di fulmine per una ragazza della giostra di quartiere.

“Vidi la ragazza della casa degli specchi. Avevo 14-15 anni ed ero convinto che ne avesse 18-20 perché si truccava pesante. Io andavo a prendere un biglietto ogni giorno, alla quinta-sesta volta mi chiese se andavo lì per lei. Si girò verso suo padre, una bestia a torso nudo, e mi disse che il giorno dopo avrei dovuto portarla al cinema”. Ma le cose sono andate diversamente: “Io le dissi che non potevo perché avevo le traduzioni di greco. Non l’ho mai più vista”, racconta Gerry Scotti a Verissimo.

