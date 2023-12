Gerry Scotti piange a Io Canto Generation 2023/ In “crisi” per una canzone di Renato Zero

Gerry Scotti mostra tutta la sua tenerezza durante la finale di Io Canto Generation 2023: si commuove per una canzone di Renato Zero

Nel corso della finale di Io Canto Generation 2023 trasmessa mercoledì 27 dicembre su Canale 5, Gerry Scotti non trattiene le lacrime e piange durante l’esibizione di Lorenzo Sebastiano. Il ragazzo canta un pezzo meraviglioso di Renato Zero a cui il conduttore è profondamente legato e, infatti, non ne fa mistero. Si tratta de I Migliori Anni, uno dei brani più belli e significativi di tutta la carriera di Renato Zero, interpretato meravigliosamente da Lorenzo.

Gerry Scotti, chi sono l'ex moglie Patrizia e il figlio Edoardo/ Oggi il suo cuore batte per Gabriella e...

Quando canta le prime strofe, ecco la sorpresa inaspettata di Renato Zero, con Gerry che rimane a bocca aperta. Le parole e l’atmosfera mandano letteralmente in crisi il conduttore, che non nasconde alle telecamere i suoi occhi lucidi.

Gerry Scotti, un concorrente diretta con Renato Zero e la commozione prende il sopravvento

Così, sulle note dei Migliori Anni, Gerry Scotti lascia sgorgare tutte le sue emozioni, che non passano inosservate al pubblico a casa. Il conduttore di Io Canto Generation 2023, al termine dell’esibizione, si rivolge direttamente a Lorenzo, senza nascondere il magone: “Hai già cantato con Renato Zero, poteva essere un momento di tristezza ma questo lo metterai tra i momenti più belli della tua vita…”, le sue parole.

Gerry Scotti: "Puntata speciale de La ruota della fortuna"/ "Magari a Sanremo Amadeus mi bacia"

Applausi a scena aperta per il siparietto in studio. La sensibilità e l’umanità dello ‘zio’ più amato di Italia non hanno lasciato indifferenti i telespettatori. Anche sul web tanti commenti e attestati di stima per il conduttore di Io Canto Generation 2023.











© RIPRODUZIONE RISERVATA