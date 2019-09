Gerry Scotti piange per Mike Bongiorno/ Ma c’è Allegria nello speciale di Costanzo

E’ durato più di tre ore il lungo viaggio che ha voluto ripercorrere le tappe decisive della grande carriera di Mike Bongiorno. Lo speciale andato in onda ieri sera su Canale 5, nella trasmissione del Maurizio Costanzo Show, ha regalato grosse emozioni, aneddoti inediti e lacrime su un personaggio storico della tv italiana. A dieci anni dalla sua scomparsa Mediaset ha voluto omaggiarlo con una doppia conduzione firmata Gerry Scotti e Maurizio Costanzo. Il primo si commuove quando il collega gli ricorda la frase di Bongiorno, che un giorno lo proclamò suo futuro erede televisivo. Molto toccante anche il gran finale, con le immagini tratte dai tg dell’epoca ai funerali del ‘Re dei Quiz’. Costanzo e Scotti hanno dato spazio a tantissimi ospiti, da Walter Veltroni a Simona Ventura, passando per Vittorio Sgarbi, Fiorello, Silvio Berlusconi, il figlio Nicolò Bongiorno e tanti altri. Il secondogenito di Mike Bongiorno ha introdotto la puntata, ringraziando Mediaset per l’invito ma soprattutto per lo speciale dedicato al padre. “Per me essere qui in questo studio e in questa trasmissione è qualcosa di davvero speciale. Mi sarei augurato che ci fosse lui qui, non io. Quindi che dire, spero che per questa serata a lui dedicata sia con noi dall’alto dei cieli. Spero che animi questa serata. Un’iniziativa del genere mi tocca nel profondo, è inevitabile”.

Mike Bongiorno, le vallette storiche nello speciale del Maurizio Costanzo Show

A dieci anni dalla scomparsa di Mike Bongiorno, colleghi, amici e parenti si sono uniti per ricordalo nella puntata speciale del Maurizio Costanzo Show, co-condotto da Gerry Scotti. In studio tante vallette storiche come Antonella Elia e Paola Barale, Valeria Marini, ma anche altri profili di spicco come Pippo Baudo, Simona Ventura e Fiorello. Pure sui social, in molti, hanno voluto ricordare Mike esternando il proprio ricordo personale. Come Susanna Messaggio, che ha affidato ai social il suo pensiero speciale per Bongiorno: “In questi giorni parlano tutti di te. Anche chi ti conosceva poco. Non sanno che per me non sei mai andato via e che ci parliamo. Con Allegria”. Molto sentito, inevitabilmente, l’intervento del figlio Nicolò, ma anche di Berlusconi che ha svelato atti di grande generosità da parte di Mike Bongiorno: “C’è una cosa che in molti non sanno: era davvero generoso. Con il suo lavoro conosceva casi disperati, spesso veniva da me e insieme al 50% e al 50% sanavamo con delle offerte personali delle situazioni molto difficili”.

Mike Bongiorno, Gerry Scotti erede commosso

Il ruolo di Gerry Scotti è stato senza dubbio calzante nello speciale Mike Bongiorno realizzato da Maurizio Costanzo e Mediaset. Proprio in apertura, il padrone di casa ha così spiegato la presenza di Gerry alla conduzione: “Gerry ti ho voluto accanto a me perché non c’è nessuno meglio di te che può raccontare Mike. Non l’ho detto io, lo ha detto lui”. Da quel momento in avanti tanti video e immagini di archivio, soprattutto quelle riguardanti l’incoronazione di Mike Bongiorno a Scotti: “Gerry, lo sai cosa ho detto di te già una volta? Ho detto che tu sei il mio giusto erede”. La commozione ha preso il sopravvento sul conduttore del Milionario, che fin da subito si rende conto di essere alle prese con una serata molto intensa ed emozionate. Gli omaggi a Mike Bongiorno si susseguono, con gaffes, momenti divertenti, romantici e nostalgici. Il finale vede tutti i protagonisti della trasmissione uniti nel tributo ad un grande personaggio della televisione italiana, sicuramente uno dei più grandi.



