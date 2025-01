Io Canto Senior 2025 torna stasera 17 gennaio 2025 su Canale 5. L’amatissimo spin-off del talent condotto da Gerry Scotti è dedicato agli over 45, sostenuti da alcuni dei più grandi big della musica italiana quali Anna Tatangelo, Lola Ponce, Cristina Scuccia, Mietta, Benedetta Caretta e Fausto Leali. Inutile dire che a Io Canto Senior 2025 troviamo anche una giuria d’eccezione, formata anch’essa da vere e proprie icone musicali. A dare il loro giudizio sui cantanti ci saranno Iva Zanicchi, Orietta Berti, Chiara Tortorella, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi.

Questi ultimi, insieme al pubblico si esprimeranno per la classifica di oggi venerdi 17 gennaio 2025. Il pubblico è impaziente di vedere come se la caveranno i cantanti ma soprattutto di sapere chi sarà eliminato a Io Canto Senior 2025 questa sera. Infatti, is prevedono ben due eliminazioni dopo la scorsa puntata che ha visto Saba De Rossi vincere grazie al suo talento, mentre Michela Ricoveri e Rosanna Cestaro sono state eliminate con non pochi commenti sui social di utenti che non si sono trovati d’accordo con questa decisione.

Tutto è pronto per una nuova puntata di Io Canto Senior 2025, il talent condotto da Gerry Scotti che entra nelle nostre case ogni venerdì e che come ogni serata ci allieta con una competizione emozionante. Anche per questa puntata si prevedono grandi esibizioni con un approfondimento sulla storia personale dei protagonisti, i quali non sono semplici concorrenti, ma molto di più! Grande attesa per il super ballottaggio dove scopriremo chi sono gli eliminati di Io Canto Senior 2025 e quindi, chi sarà costretto ad abbandonare la gara.

Durante questa seconda puntata assisteremo ai ballottaggi, dove i cantanti di Io Canto Senior 2025 faranno di tutto per riuscire a passare il turno e mirare alla vittoria. Secondo le anticipazioni di Io Canto Senior 2025, si scopre che oggi 17 gennaio vedremo una puntata “particolarmente emozionante“, con tanti momenti inaspettati che commuoveranno il pubblico. Gerry Scotti ci accompagnerà in un viaggio speciale, raccontandoci la storia di ogni artista che sogna di fare questo di mestiere ma che purtroppo si è ritrovato a dover giungere a compromessi. Pronti per scoprire chi saranno gli Eliminati di Io Canto Senior 2025? Che vinca il migliore!