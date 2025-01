Chi ha vinto gli ascolti Tv di venerdì 17 gennaio? Ebbene, scommessa vinta per Rai 1 con Dalla strada al palco. La seconda puntata, condotta da Nek e Bianca Guaccero, ha confermato il successo del programma, conquistando la prima serata del venerdì e migliorando gli ascolti rispetto al debutto. Lo show, infatti, ha ottenuto 3.029.000 telespettatori con uno share del 19,89%, superando i 3.003.000 telespettatori (19%) della settimana precedente. Nonostante il rischio di un calo fisiologico, la coppia Guaccero-Nek è riuscita non solo a mantenere il pubblico, ma addirittura a farlo crescere. La loro complicità, insieme alle spettacolari esibizioni, ha reso la seconda puntata ancora più apprezzata dagli spettatori, compensando un format non particolarmente originale.

Flop clamoroso, invece, per Io Canto Senior. La seconda puntata del talent show di Canale 5 cala e raggiunge solamente 1.855.000 telespettatori e uno share 13,39%. Nel debutto, invece, aveva totalizzato 2.205.000 utenti con il 15,8% di share. Nonostante un cast importante, con nomi come Anna Tatangelo, Fabio Rovazzi e Iva Zanicchi, il programma di Gerry Scotti fatica a decollare. A penalizzarlo potrebbe essere la formula, ormai ripetitiva, complice anche la concorrenza di The Voice sulla Rai.

Ascolti Tv 17 gennaio 2025: boom Dalla strada al palco e Affari Tuoi, flop Io Canto e Striscia la Notizia

Nella serata di venerdì 17 gennaio, spiccano anche i dati di Goldrake U su Rai 2, seguito da 347.000 telespettatori con uno share dell’1,97%, e di Quarto Grado su Rete 4, che ha registrato 1.157.000 spettatori con l’8,30% di share. Ottimo risultato per Italia 1 con il film Transporter: Extreme, che ha attirato 1.508.000 telespettatori, pari all’8,25% di share. Nell’access prime time, Stefano De Martino su Rai 1 ha dominato ancora una volta con Affari Tuoi, totalizzando 6.114.000 telespettatori e il 29,25% di share, triplicando Striscia la Notizia su Canale 5, che si è fermato a 2.995.000 spettatori e al 14,34% di share.

Gerry Scotti ha perso anche nel preserale con La Ruota della Fortuna, che su Canale 5 ha totalizzato 3.681.000 spettatori e uno share del 21,64%, contro i 4.598.000 spettatori e il 26% de L’Eredità su Rai 1. Nel pomeriggio di venerdì 17 gennaio, Maria De Filippi ha confermato il suo successo con Uomini e Donne, che ha raccolto 2.465.000 spettatori e uno share del 22,76%, e con Amici, che ha intrattenuto 1.400.000 spettatori con il 14,83% di share. Nel tardo pomeriggio, però, è stata Rai 1 a vincere di nuovo con La Vita in Diretta, che ha ottenuto 2.520.000 spettatori e il 21,33% di share, contro 1.390.000 spettatori e l’11,86% di Pomeriggio 5.