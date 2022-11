Gerry Scotti piange ricordando Piero Sonaglia/ “Non avete sentito urlare suo nome…”

Gerry Scotti commosso per Piero Sonaglia, il celebre assistente di studio da sempre presente nei programmi prodotti dalla Fascino di Maria De Filippi. Il giurato ha cambiato il richiamo della Scuderia a Tu sì que vales dopo la morte di Piero, un urlo che ormai era diventato simbolico. Ma non ha ovviamente dimenticato l’assistente, che infatti ha ricordato in vista della prossima puntata, quella della finale. Dopo aver introdotto i suoi concorrenti, quelli della Scuderia, ha fatto un discorso che gli ha fatto venire lacrime e ha commosso tutti i presenti, dal pubblico ai suoi colleghi. “È dalla prima puntata che io devo dire una cosa, è una cosa importante, faccio anche un po’ fatica a dirla”, ha esordito Gerry Scotti, lasciandosi andare alle lacrime insieme a Maria De Filippi e Sabrina Ferilli.

Il discorso di Gerry Scotti sull’assistente di studio Piero Sonaglia

“Quest’anno non mi avete sentito chiamare Piero”. Allora tutti si sono alzati in piedi per Piero Sonaglia, col pubblico che lon ha ricordato e omaggiato con un caloroso applauso. Durante l’applauso, Maria De Filippi ha spesso tenuto lo sguardo basso per la commozione. Poi Gerry Scotti ha aggiunto: “È un pensiero che mi sono tenuto dentro dalla prima puntata ed è un applauso che va a tutti quelli che gli hanno voluto bene, grazie di cuore”. Poi Gerry Scotti si è ricomposto per lanciare la competizione tra i suoi concorrenti, non prima di aver premiato Sabrina Ferilli per il suo sostegno alla Scuderia di Tu si que vales. Clicca qui per il video del discorso di Gerry Scotti.

