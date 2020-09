Gerry Scotti “Stampelle? Sono svenuto per frattura al piede”/ “A 70 anni mi ritiro”

Sta per iniziare la nuova stagione televisiva e sicuramente Gerry Scotti non potrà che esserne protagonista. Al sabato tornerà nel prime time con Tu si Que Vales, come giudice storico e con la sua speciale gara nella gara a caccia di strampalati talenti, ma poi avrà uno spazio tutto suo al giovedì con lo storico show Chi vuol essere Milionario e, infine, tornerà anche nel preserale con i suoi quiz. A quanto pare, però, questo periodo di pausa estiva non è andato come previsto per via di un incidente che gli ha causato la frattura al piede. Proprio per questo in alcune storie Instagram durante le registrazioni di Tu si Que Vales lo abbiamo visto con le stampelle ma quello che non sapevamo è che per quel lancinante dolore è addirittura svenuto. A parlare è proprio il conduttore che per la prima volta alza il velo sull’incidente affidando le sue parole al settimanale Oggi.

GERRY SCOTTI PRONTO A LASCIARE LA TV?

Proprio al settimanale, Gerry Scotti ha confidato: “Ho appoggiato male il piede e ho sentito una fitta atroce. Pensavo fosse una storta, tant’è che sono rientrato a Milano col piede rotto ho registrato tre puntate di Caduta libera. Alla fine della terza sono svenuto dal dolore”. Ma le dichiarazioni di Gerry Scotti non riguardano solo l’incidente che, a quanto pare, non lo ha fermato visto che le registrazioni sono andate avanti, ma vanno oltre e guardano al futuro, al momento in cui lascerà la tv dilazionando le sue presenze: “Allora mentivo sospettando di mentire. Ora le dico in assoluta sincerità che a 70 mi ritiro. Magari non sparisco del tutto, ma decelero, scelgo, dirado le presenze”. Al momento ci sono ancora diversi anni prima dello stop, godiamoceli!



