Gerry Scotti commosso a C’è Posta per Te per un regalo importante?

Gerry Scotti non ha bisogno di presentazioni e mai come quest’anno sono accadute un sacco di cose nella sua vita a cominciare dal Covid e finendo all’arrivo del suo nipotino e non solo. Ogni giorno zio Gerry tiene compagnia al pubblico in tv con il suo sorriso, le sue battute e il suo comportamento che conquista concorrenti e fan sia nei suoi quiz che nei programmi in prime time. Ormai è fuori dubbio che il successo di Tu si que Vales sia merito suo e anche oggi sentiremo parlare delle sue vittorie in carriera ma anche nella vita privata. Questa sera sarà sul palco di C’è Posta per te per un regalo importante e chi lo conosce sa bene che a stento tratterrà le sue lacrime soprattutto se la storia che lo riguarderà sarà una di quelle in cui le famiglie combattono tra malattie e dolori immensi. Cosa ne sarà quindi dello zio Gerry?

Gerry Scotti:”Un anno complicato ma pieno di successi”

Il conduttore viene da un anno complicato, come lo è stato un po’ per tutti, ma anche di successi che sono arrivati uno dopo l’altro e non solo nella carriera ma anche nella sua vita privata. Gerry Scotti, in particolare, ha tenuto tutti con il fiato sospeso reo di aver preso il Covid e di essere finito in ospedale per combattere contro il mostro e la pandemia. Per fortuna il conduttore ha poi avuto modo di tornare a vivere e riprendere in mano la sua vita annunciando una pausa dal lavoro proprio per godersi questo momento e, soprattutto, l’arrivo della piccola Virginia, la sua prima nipote, nata dal matrimonio tra il figlio Edoardo Scotti e la giornalista Ginevra Piola. Proprio alla guida della sua carrozzina è apparso sui social raggiante ma da lunedì 8 marzo sarà al suo posto dietro il bancone di Striscia la Notizia.



