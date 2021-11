Gessica Notaro consigli contro i maschi violenti a Le Iene/ “Chiedere subito aiuto”

Gessica Notaro dopo aver debuttato in tv come modella e arrivata in finale nel 2007 è stata vittima nel 2017 di una violenta aggressione da parte del suo ex fidanzato che ha sfregiato il volto della donna con dell’acido con il rischio di perdere la vista. La donna in un’intervista alle Iene ha parlato di quel momento dicendo: “Non ho mai pensato al suicidio, ma ho iniziato a capire cosa passa nella mente delle persone che arrivano a fare quel ragionamento. Quado non ce la facevo ho stretto i denti e ho pensato: Devo guarire per fare un dispetto a lui, ed è così che sono guarita più in fretta”.

Gessica Notaro da quel momento in poi ha portato la sua testimonianza a numerosi programmi e si impegna per far valere i diritti delle donne che hanno subito violenza. Le Iene hanno coinvolto inconsapevolmente Gessica all’interno di un esperimento in cui la donna ha dovuto interagire con un complice dello show che ha ripetuto davanti a lei tutte le frasi misogine dette negli ultimi anni da personaggi pubblici.

Gessica Notaro contro la misoginia

Nell’esperimento Le Iene hanno messo in scena un finto dibattito tra Gessica Notaro e il loro complice che per tutta la durata del dibattito ha usato frasi di altri per andare contro la donna. Gessica Notaro non si è lasciata intimidire dalle frasi sessista del suo interlocutore e ha rispondendo sempre a tutte le sue provocazioni. Una volta che il dibattito è arrivato oltre la ragazza sceglie di andare via dalla discussione e mentre è in camerino con il suo manager sente che la moderatrice riceve uno schiaffo dal suo interlocutore, così prende le difese della ragazza, che però non vuole denunciare il ragazzo.

La ragazza dopo l’aggressione si mostra scossa e Gessica Notaro fa di tutto per tranquillizzarla e cerca di convincerla a chiamare la polizia e prima che la donna possa procurare un falso allarme interviene l’invitato dello show che informa come tutto sia stato architettato da loro. La ragazza ha voluto dare dei consigli a tutte le donne che dovessero trovarsi in situazioni simili: “Appena si ha la possibilità di svincolarsi subito e chiedere aiuto. Anche io all’inizio non volevo denunciare, credi che sia tutto un brutto sogno e credi che si possa risolvere”.



