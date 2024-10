Gessica Notaro nelle scorse ore si è scagliata duramente contro Shaila Gatta tramite alcune Instagram stories. Il motivo? Alcune frasi che ha pronunciato al Grande Fratello 2024 nei confronti di Javier Martinez non le sono proprio andate giù. La nota attivista ci ha tenuto a prendere subito le difese del gieffino criticando il comportamento dell’ex velina di Striscia la notizia. Lei pensa che Javier sta facendo una bella figura nella casa più spiata d’Italia perché è un ragazzo di sani principi. Ha poi continuato dicendo che da anni alle donne insegna a stare lontane dagli uomini sbagliati perché quando si è giovani è difficile apprezzare i bravi ragazzi, sono gli uomini belli e dannati ad affascinare.

Ma cosa ha detto la gieffina per infastidire così tanto Gessica Notaro? A spiegarlo è stata lei stessa con queste parole: “Però è brutto vedere che Javier si è palesato e lei l’ha preso in giro per il suo essere buono e l’ha fatto con le amiche in una diretta televisiva.” Se avesse parlato in quel modo con le sue amiche nella vita quotidiana lo avrebbe capito, pensa però che sul piccolo schermo bisogna fare attenzione ai messaggi che si trasmettono.

Shaila Gatta prende le distanze da Javier al Grande Fratello 2024, Gessica Notaro la attacca sui social

Attraverso le sue Instagram stories Gessica Notaro ha continuato a scagliarsi contro Shaila Gatta dicendo che gli uomini che trattano male le donne vengono tanto criticati però tutta l’Italia ha visto che quando arriva un bravo ragazzo viene beffeggiato. Lei ci ha tenuto a precisare che non vuole giudicare la gieffina, pensa però che essendo preso se il gieffino vedesse quel video ci rimarrebbe male.

La nota attivista crede che Martinez forse ha sbagliato ad ammettere il suo interesse per la ballerina al Grande Fratello 2024, però è convinta che lo apprezzerà chi se lo merita. Gessica Notaro ha invitato tutte le donne a rispettare i bravi ragazzi, dopodiché ha concluso dicendo: “Vi ricordo che il mondo è pieno di narcisisti maligni e quando incontriamo la sofferenza rimpiangiamo quello che ci siamo perse”.

E’ molto probabile che Alfonso Signorini mostrerà l’attacco dell’ex concorrente di Ballando con le stelle contro Shalia, se succederà quale sarà la reazione della gieffina e di Javier? Al momento questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere la prossima puntata del reality per scoprire tutto quello che accadrà.