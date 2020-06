Gessica Notaro contro Franca Leosini, “Da brividi”/ “Chieda scusa per certe sparate”

Dura replica via social di Gessica Notaro nei confronti di Franca Leosini, l’86enne conduttrice Rai e giornalista che nel corso di una delle ultime puntate di “Storie maledette” aveva detto che le donne a volte hanno “un quoziente di responsabilità” in tali vicende per non aver lasciato ai primi segnali di comportamenti violenti i loro compagni. Parole per la quale la Leosini era stata criticata facendo anche una (solo parziale) retromarcia ammettendo che il suo era solo un consiglio a Sonia Bracciale -accusata di essere la mandante dell’omicidio del compagno che usava violenza su di lei- e non un rimprovero. Ma oramai la frittata era stata fatta e nelle ultime ore è arrivata via social la risposta della 30enne ex miss: con un video di quasi otto minuti pubblicato sul proprio profilo Instagram, la Notaro ha detto di aver avuto i brividi ascoltando la Leosini chiedendole come si sia permessa di esternare certe idee.

GESSICA NOTARO, “FRANCA LEOSINI? PAROLE DA BRIVIDI, CON QUESTE SPARATE ROVINA…”

L’ex miss sfregiata dal suo compagno con l’acido è entrata a gamba tesa nella polemica ricordando alla giornalista che una persona del suo spessore non può nemmeno insinuare che la colpa sia della donna: ricordando che il suo partner era un “narcisista maligno”, la Notaro aggiunge che gli impegni di chi come lei lotta ogni giorno contro questa piaga vanno in fumo se “passano messaggi come il suo”. E aggiunge che “la dipendenza affettiva può essere paragonata alla dipendenza dalle sostanze stupefacenti” riferendosi al suo caso e citando l’opinione dei migliori specialisti del mondo, anche perché spesso molte persone non riescono a troncare un rapporto malato e soffrono così di manipolazione affettiva. “Io non ho mai preso le legnate fisiche ma quelle psicologiche per tre anni” ricorda poi alla Leosini che accusa le donne come lei di non mollare il proprio fidanzato al primo schiaffone ricevuto, e che lei è stata sfigurata quando invece ha avuto finalmente il coraggio di lasciarlo.

“Come dovremmo prendere questaa dichiarazione di una giornalista nota?” si chiede in conclusione Gessica, secondo cui molte dicono di battersi per le donne e poi invece si lasciano andare a delle ‘sparate’ di questo tenore. “Chi fa davvero la differenza nell’aiutare le donne è chi fa un lavoro low profile…” è l’ultima stilettata alla Leosini, “io parlo chiaro perché la faccia l’ho già persa una volta e non ho paura di perderla ancora”.

