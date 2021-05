Gessica Notaro dopo gli interventi: “Ho finalmente truccato il viso”/ “Le ferite…”

Gessica Notaro mostra il viso dopo gli ultimi interventi subiti che le stanno permettendendo di rivedere i lineamenti del suo volto dopo diversi anni dall’aggressione. Sorridente e felice, Gessica, con un video pubblicato su Instagram, ha condiviso con i followers la sua gioia. “Ve lo dico così. Senza troppi giri di parole. Da due giorni le ferite si sono chiuse definitivamente e finalmente ho potuto truccare il mio viso dopo tanto tempo. Lascio giudicare a voi il risultato IO SONO STRAFELICEEEE quindi tanta sofferenza ma ne è valsa la pena! ps: nel video ho usato un filtro di Instagram perché mi piace tanto quindi chiaramente dal vivo qualche imperfezione c’è ancora ma rispetto a prima decisamente la svolta!!!!”, ha scritto Gessica mostrando il risultato delle delicate operazioni subite.

Gessica Notaro, la lotta dopo l’aggressione

Il 10 gennaio 2017 Gessica Notaro subì una brutale aggressione dall’ex fidanzato Edson Tavares, condannato a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni di reclusione. Gessica, però, non si è mai arresa combattendo contro tutto e tutti per riprendere in mano la sua vita. Sono tantissime le operazioni che ha dovuto affrontare per poter ritrovare se stessa, ma oggi, come mostra il video più in basso, è felice del risultato raggiunto. Al suo fianco c’è sempre stata la mamma che l’ha supportata in ogni scelta senza mai lasciarla sola. In occasione della festa della mamma, Gessica ha condiviso una foto scattata prima dell’aggressione scrivendo: “Alla persona più importante della mia vita nonché alla mamma più meravigliosa del mondo. Grazie per sopportarmi e supportarmi ogni giorno, ti voglio un universo di bene!!!!”.

