Gessica Notaro “persona a me cara positiva al Coronavirus”/ “Vi chiedo una preghiera”

Una preghiera: è questa la richiesta che giunge dall’account Instagram ufficiale di Gessica Notaro, l’ex Miss sfregiata con l’acido. Lei, che sa bene cosa significa restare in “quarantena” ed in “isolamento”, nelle passate ore ha chiesto ai suoi follower un pensiero di vicinanza ed appunto una preghiera per una persona a lei cara risultata positiva al Coronavirus. “Oggi, una fetta del mio cuore, una delle persone più importanti della mia vita, risulta positiva al Covid”, ha scritto nel post pubblicato sul social. Una vera e propria doccia fredda, come quella avvertita da un amico o familiare che apprende della positività al Coronavirus da parte di una persona cara. Gessica ha anche spiegato come mai, questa persona – della quale non si fa nome né cognome – sia stata contagiata: “Per via della sua grande generosità nel voler aiutare sempre il prossimo”, scrive. La Notaro si è detta “tranquilla”, certa del decorso positivo della malattia, “perchè so che andrà tutto benissimo e guarirà presto”. Quindi la richiesta ai suoi follower: “vi chiedo comunque, se volete bene a me, di far rientrare anche questa persona nelle vostre preghiere”.

GESSICA NOTARO CHIEDE PREGHIERA PER UNA PERSONA A LEI CARA POSITIVA AL COVID

Gessica Notaro nel lungo post ha specificato ai suoi follower che la persona risultata positiva al Coronavirus è qualcuno che conoscono “molto bene” e che soprattutto passerà dal suo profilo a leggere i loro commenti “e sicuramente si sentirà ancora più forte”, ha aggiunto, concludendo il post con l’hashtag “#siamotutticonte”. Chi è la persona cara risultata positiva al virus non ci è dato sapere, e la stessa Gessica, nella didascalia al post Instagram si è limitata solo a scrivere: “Sempre al tuo fianco”. Non sono mancati i messaggi seppur “silenziosi” di alcuni volti noti, scanditi solo da un emoticon a cuore. Da Benedetta Mazza, passando per Elisabetta Canalis, l’inviato di Striscia la Notizia Luca Abete, ed ancora Serena Enardu e Valeria Marini: sono stati in tanti a manifestare tutto il loro affetto e ad unirsi alle preghiere includendo anche la persona cara all’ex Miss e risultata positiva al virus che ancora oggi continua a seminare centinaia di vittime solo in Italia.

Visualizza questo post su Instagram SEMPRE AL TUO FIANCO💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼 #gessicanotaro Un post condiviso da GESSICA NOTARO (@gessicanotaroreal) in data: 19 Apr 2020 alle ore 6:54 PDT





