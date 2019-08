Gessica Notaro “smaschera” hater/ “Putt*na, del cloro dove dico io…”, foto e nome

Una recente segnalazione, ha smorzato ed oscurato l’euforia di Gessica Notaro delle ultime ore. L’ex Miss Italia ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, si ritrova nuovamente a dover far i conti con i cosiddetti “leoni da tastiera”, utenti social privi di sensibilità il cui unico intento è auto generare odio. Questa volta a finire nel mirino di un hater è stata proprio Gessica Notaro, la donna forte e sorridente che abbiamo imparato a conoscere, ma anche una delle vittime della violenza umana. Il suo nome, infatti, è tornato al centro delle cronache per i fatti avvenuti nel gennaio di due anni fa, quando fu sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato Edson Tavares. A riaprire la ferita, ci pensa oggi il commento spietato di un uomo, di cui Gessica pubblica su Instagram nome e cognome, il quale rivolgendosi ad un’altra donna scrive: “Hai visto il profilo di sta put…na fa l’addestratrice di delfini. Ti facessero fare la fine di quella di Rimini, un po’ di cloro buttato dove dico io e cambia idea al volo”.

GESSICA NOTARO “SMASCHERA” HATER: IL SOSTEGNO SUI SOCIAL

Una frase choc, quella pubblicata online da un uomo adulto di cui Gessica Notaro, al centro delle offese, ha pubblicato per intero nome, cognome e foto ben riconoscibile. Da vera signora, la Notaro si è limitata a commentare: “Penso sia ora che certi individui si assumano la responsabilità di ciò che dicono. E per la cronaca, i veri animalisti sono altri”. E sono in tante, donne dello spettacolo e non, a sostenerla ancora una volta e a non farla sentire sola di fronte a tale desolazione. Ad intervenire prontamente con un “Brava” è stata Selvaggia Lucarelli. A commentare anche Alessandra Pierelli, Antonella Mosetti ed il ballerino professionista di Ballando con le Stelle – solo per citarne alcuni – che l’hanno invitata a denunciare, rinnovando la loro estrema vicinanza. “Troppo facile fare i gli str*zi dietro le tastiere. È ora davvero di prendersi delle responsabilità per la propria inettitudine e cattiveria”, si legge poi tra gli altri commenti che hanno sommerso lo spazio ad essi riservato sotto la foto-denuncia. Fortunatamente sono anche numerosi gli uomini che hanno manifestato vicinanza a Gessica, esprimendosi contro l’inaudita violenza trapelata dall’ennesimo hater.

