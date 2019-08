Gessica Notaro “Ecco il mio partner di ballo”/ Non è Stefano Oradei ma un ex di Amici

Solo pochi giorni fa, Gessica Notaro ha alimentato la curiosità dei suoi fan con un promemoria: il 17 agosto avrebbe svelato il partner scelto per le sue lezioni di danza. Quel giorno è arrivato e, con esso, la rivelazione della Notaro e no, non si tratta di Stefano Oradei come molti hanno pensato ma di Vito Coppola, altro volto abbastanza noto soprattutto ai fan di Amici di Maria De Filippi. “Eccoci ragazzi!!!! E’ finalmente arrivato il momento di presentarvi il mio nuovo partner di ballo. si chiama Vito Coppola, è’ il CAMPIONE ITALIANO in carica di danze Latino Americane classe AS – scrive l’ex concorrente di Ballando con le stelle, per poi aggiungere – e molti di voi lo conoscono grazie alla trasmissione “Amici” dove ha fatto parte del corpo di ballo dei professionisti.”

Gessica Notaro: il partner di ballo non è Stefano Oradei!

Gessica Notaro e Vito Coppola iniziano ad allenarsi proprio da oggi 17 agosto: “Il nostro percorso inizia oggi e anche se non sono una ballerina ho chiesto a Vito di allenarmi come se lo fossi , perché solo guardando verso L’alto si corre il rischio di imparare a volare! avanti tutta”. E c’è chi era ormai convinto che la bella Notaro avrebbe scelto come suo partner di danza proprio Stefano Oradei. D’altronde i due sono stati protagonisti di un gossip molto scottante che parlava di tradimento da parte di Oradei all’allora compagna (oggi ex!) Veera Kinnunen (che lo ha poi lasciato per l’ex calciatore Osvaldo), proprio con Gessica. Gossip mai smentito dai diretti interessati.





