Gessico Notaro, hater: “Famosa grazie a Tavares”/ Utente inneggia a ex che la sfregiò

Dopo lo spiacevole episodio di pochi giorni fa, Gessica Notaro deve fare i conti con un altro hater. La giovane, vittima nel 2017 di un’aggressione con l’acido da parte dell’ex fidanzato Edson Tavares, è stata attaccata sui social network da un utente che ha avuto il coraggio di affermare che Miss Romagna 2007 sarebbe diventata famosa proprio grazie all’ex compagno. Un commento choc che ha scosso i follower della Notaro e che vi riportiamo qui di seguito: «… che ha fatto successo grazie a quello che il fidanzato le ha fatto, diciamo che un “grazie” dovrebbe anche dirglielo». Un’accusa molto pesante, che Gessica Notaro ha stroncato così: «Ed ecco a voi il vincitore del concorso “rendiamo grazie a Tavares”», parole accompagnate da alcune faccine in lacrime per le risate. E sono tantissimi i messaggi di sostegno e di vicinanza…

GESSICA NOTARO, LA BATTAGLIA CONTRO GLI HATER

Nominata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, Gessica Notaro non è la prima volta che si ritrova a fare i conti con i tanti hater che invadono il web. La grande guerriera già in passato è stata attaccata da numerosi utenti, senza un valido motivo se non la cattiveria, ma li ha spesso smascherati e denunciati, oltre averli fatti vergognare. E l’ex concorrente di Ballando con le stelle può contare sul sostegno di migliaia di persone, al suo fianco anche in questi casi: da Paolo Conticini a Mietta, tanti amici che le hanno dato appoggio nelle ultime ore di fronte al brutto caso. Qui di seguito una carrellata di commenti: «Questo individuo non è un uomo perché i veri uomini amano le donne», «La cattiveria umana non ha limiti, quanto la stupidità», «Idiozia allo stato puro!».

