Gesù gay per Netflix, è bufera/ Molotov e petizioni contro Prima Tentazione di Cristo

Su Netflix Gesù diventa… gay proprio in corrispondenza del Natale e in Brasile esplode la polemica anche con conseguenze decisamente pesanti: infatti negli ultimi giorni a finire nel mirino delle critiche dell’opinione pubblica e del governo guidato da Jair Bolsonaro, oltre che dei vertici della Chiesa Cattolica che hanno preso posizione su “Avvenire”, è “La prima tentazione di Cristo”, un film realizzato dal dissacrante collettivo Porta dos Fundos, molto attivo pure su YouTube, in cui nei suoi 46 minuti il figlio di Dio viene dipinto in maniera sarcastica e secondo alcuni spesso blasfema: un Gesù omosessuale e decisamente sopra le righe che per il collettivo satirico fa il paio con il precedente lavoro, “L’ultima sbronza”, realizzato per lo speciale natalizio del 2018 e in cui a venire messa alla berlina era l’Ultima Cena e tutta la sua simbologia.

BUFERA SUL GESU’ GAY DI NETFLIX IN BRASILE

Quello che tuttavia non era preventivabile è che l’ondata di proteste e polemiche per questo cortometraggio, distribuito anche in Italia da Netflix in lingua portoghese ma con i sottotitoli nella nostra lingua, ha raggiunto livelli che difficilmente si ricordano, tra associazioni cattoliche e non solo che hanno lanciato delle petizioni online per far sì che la piattaforma di streaming elimini dalla programmazione l’ultimo lavoro dei Porta dos Fundos, mentre ci sono stati anche vescovi che se la sono presa con gli stessi vertici di Netflix definendola “una piattaforma posseduta dal demonio”. Peggio però è andata agli stessi realizzatori: infatti secondo quanto si apprende dalle cronache brasiliane, la loro sede di Rio de Janeiro è stata presa di mira da parte di alcune persone che proprio nel giorno della vigilia di Natale hanno lanciato delle molotov per protestare contro il regista e tutti gli autori de “La prima tentazione di Cristo”. Il bilancio parla di solo alcuni danni e nessun ferito col collettivo Porta dos Fundos che in una nota ha condannato l’accaduto e auspicando che le forze dell’ordine individuino i responsabili.

