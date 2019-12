The Witcher oggi su Netflix/ Video, la saga di Geralt sbarca sul piccolo schermo

Esce finalmente oggi su Netflix “The Witcher”. Ispirata all’omonimo bestseller di Andrzej Sapkowski nonchè al videogame, la serie tv si preannuncia da record, come confermato anche dall’entusiasmo suscitato alla sua presentazione durante il Lucca Comics and Games, ma anche in altre fiere di settore oltre i confini, a cominciare dal CCXP, il Brazilian Comic Con di San Paolo. Il protagonista della serie sarà l’attore americano Henry Cavill, già visto in “Superman” ma anche in altre pellicole come l’ultimo capitolo di Mission Impossibile. La saga fantasy con protagonista Geralt di Rivia (interpretato proprio da Cavill), sarà quindi disponibile sul piccolo schermo a partire da oggi, 20 dicembre 2019, e mai regalo di Natale sembrerebbe essere più gradito ai fan. La showrunner, Lauren Schmidt Hissrich, ha già anticipato qualcosa riguardo a quello che vedremo in tv, specificando che «Non ci sono scappatoie magiche, se utilizzi qualche arcano devi pagarne il prezzo».

THE WITCHER OGGI SU NETFLIX: L’IMPEGNO DI HENRY CAVILL

Il mondo di Witcher è popolato sia dagli umani che non, ma sono gli uomini le creature più pericolose, visto che questi ultimi denigrano Geralt per la sua mutazione in strigo, una trasformazione che gli permette di avere sensi più sviluppato e delle capacità magiche. L’ambiente sarà tipicamente medievale, ma adattato alla vita moderna, e il protagonista assoluto sarà come detto sopra Henry Cavill, che nonostante le critiche iniziali (tipiche e scontate) all’annuncio del cast, ci ha messo tutto se stesso per interpretare al meglio la parte. Gli occhi azzurri sono stati nascosti da delle lenti a contatto ambrate, ed ha persino dovuto modulare la voce, ispirandosi a quella che nel videogioco doppia Geralt, appartenente a Doug Cockle. Secondo Vanityfair, comunque, ogni tanto si rischierà di concentrarsi più sulla fisicità di Henry (è davvero mastodontico), che sulla sua recitazione, ma al pubblico femminile non dispiacerà.





