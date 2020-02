GETAFE AJAX/ Dejverson colpito da un accendino: ma è una “sceneggiata”? (VIDEO)

Giallo nella partita in programma allo stadio Coliseum Alfonso Perez tra Getafe e Ajax nei sedicesimi di Europa League. Al 36′ gli spagnoli del piccolo club della municipalità di Madrid hanno trovato il gol del vantaggio con l’attaccante brasiliano classe 1991 Deyverson, che dopo aver battuto il portiere avversario Bruno Varela è stato colpito sulla spalla da un accendino proveniente dal settore ospiti dove erano assiepati i tifosi olandesi. Il brasiliano si è accasciato a terra indicando l’oggetto contundente all’arbitro, ma è stato comunque in grado di proseguire il match. Deyverson è uno degli acquisti del mercato di gennaio del Getafe che, terzo nella Liga, sogna l’approdo in Champions League ma intanto si è fatto valere battendo 2-0 una semifinalista della scorsa Champions League, ovvero gli olandesi. Difficile capire ora se ci saranno sanzioni nei confronti dell’Ajax, come ad esempio una squalifica del campo in vista del match di ritorno ad Amsterdam della settimana prossima.

DEJVERSON COLPITO IN GETAFE AJAX: ATTESA PER LE DECISIONI DELL’UEFA

Dopo il gol di Deyverson quasi allo scadere il Getafe ha fissato sul 2-0, ma l’atteggiamento dell’attaccante brasiliano ha comunque scatenato polemiche. Colpito dall’accendino, infatti, Deyverson ha impiegato diversi secondi ad accasciarsi a terra, con il colpo ricevuto che è sembrato poi evidentemente non così forte da giustificare la caduta. L’Ajax si appellerà probabilmente a quanto il giocatore abbia accentuato l’accaduto, ma l’UEFA stigmatizza comunque fortemente il lancio di oggetti dalle tribune e il club dei Lancieri potrebbe comunque essere oggetto di sanzioni nei prossimi giorni, che potrebbero andare dalla partita a porte chiuse, come detto, a un divieto di trasferta per i tifosi olandesi in una delle prossime partite delle competizioni europee.

Deyverson sendo Deyverson Aparentemente jogaram um isqueiro nele e deve ter pegado de raspão na perna, olha o que o rapaz fez.. 😂😂 pic.twitter.com/vcv56vNSKp — SEP MEMES (@sepmemes_) February 20, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA