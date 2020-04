GF al via in Portogallo con tampone e quarantena/ Jessica Nogueira tra i concorrenti

Pubblicità

Il Grande Fratello portoghese è partito nonostante la pandemia da coronavirus. Il reality show è partito con una serie di misure adottate per evitare il contagio. Misure che potrebbero essere adottate anche dalle televisioni di altri Stati qualora la pandemia da coronavirus dovesse continuare anche in autunno mettendo a rischio la produzione dei nuovi show. In Portogallo, così, ogni concorrente del Grande Fratello dopo essersi sottoposto a tampone, inizia il reality vivendo per due settimane in un appartamento da solo e comunicando con gli altri concorrenti attraverso un tablet. Solo alla fine delle due settimane di isolamento, i concorrenti vengono riuniti nella stessa casa. Una misura resa necessaria per ridurre al minimo il rischio di un contagio. Tra i concorrenti del reality portoghese c’è anche un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Pubblicità

GF AL VIA IN PORTOGALLO: JESSICA NOGUEIRA DI UOMINI E DONNE TRA I CONCORRENTI

Tra i concorrenti del Grande Fratello portoghese c’è anche Jessica Nogueira, ex concorrente di Uomini e Donne. 22enne portoghese ha partecipato all’attuale stagione del programma di Maria De Filippi corteggiando Carlo Pietropoli il cui trono è stato sospeso dopo la pandemia da coronavirus. Bellissima e con un fisico che non passa inosservato, dopo aver tentato di conquistare la popolarità partecipando a Uomini e Donne, la 22enne portoghese tenta una nuova strada partecipando al padre di tutti i reality del proprio Paese. A Jessica è stato attribuito un flirt con il tentatore Rodolfo Salemi di cui, però, non c’è mai stata conferma. Ora, la Nogueira è pronta a conquistare il reality portoghese che sfida la pandemia attuando un sistema che potrebbe presto essere applicato anche per altre trasmissioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA