Uomini e Donne/ Anticipazioni 28 aprile: nuovi corteggiatori per Giovanna Abate!

Anche oggi torna l’appuntamento con Uomini e Donne. Il nuovo format con Gemma Galgani e Giovanna Abate sta per concludersi, dando spazio al ritorno in scena del ‘vecchio’ format, con Trono Classico e trono Over. Ci attende comunque un’altra settimana dedicata alle nuove conoscenze ‘digitali’ della due dame. Tanti i corteggiatori per Gemma Galgani in queste prime puntate, anche se la dama ha iniziato ad avanzare le prime perplessità, soprattutto su Pantera a cui sembra non riuscire a credere del tutto. Oggi scopriremo se ci saranno per lei nuovi spasimanti o se continuerà semplicemente a conoscere quelli che l’hanno contattata finora. D’altronde iniziano anche ad arrivare per lei delle foto con alcune parti del corpo degli uomini che le hanno scritto. Gemma però ancora non sa che il 4 maggio potrà finalmente scoprire chi si cela dietro i nickname degli uomini che ad oggi l’hanno contattata.

NUOVI CORTEGGIATORI PER GIOVANNA ABATE

La stessa cosa però accadrà per Giovanna Abate. La tronista nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri su Canale 5 ha iniziato a conoscere virtualmente, e sempre attraverso chat, nuovi ragazzi. La Abate è stata contattata da ‘Alchimista’, che si è descritto come “romantico, passionale, non sono mai stato uno da 60-70%, da “mi accontento”. Per me, o gela o brucia, o tutto o niente.”. Ha inoltre chattato con Leonardo, che di lui ha raccontato “Mia mamma è cilena, mio papà è mezzo svizzero e mezzo italiano. Un’infanzia incredibile, due genitori fantastici, aperti e in gamba su tutti i fronti.” E ancora con ‘Azzurro’ , che di se ha detto “Vivo da solo, ho comprato casa due anni fa e ti posso dire che, ad oggi, sono soddisfatto della mia esperienza di vita, di ciò che ho fatto fino ad oggi, nel bene e nel male.” Quali saranno i ragazzi che le si presenteranno nella nuova puntata di Uomini e Donne?



