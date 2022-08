Gf vip 7, Johnny Depp e Lady Gaga/ Chi sono i sosia nel primo promo

Grande fratello vip 7 parte a settembre: chi è il sosia di Johnny Depp protagonista del promo

Quando ormai manca sempre meno al via alla nuova edizione del Grande fratello vip in arrivo, il Gf vip 7, che salvo cambiamenti repentini nei palinsesti tv Mediaset avrà il via il 12 settembre e in prima serata su Canale 5, è giunto sulle reti Mediaset il primo promo del reality condotto da Alfonso Signorini con la collaborazione delle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Lo spot pubblicitario intanto catalizza l’attenzione mediatica perché vede Alfonso Signorini alle prese con le prime selezioni dei concorrenti da arruolare nel cast del reality dei vipponi e tra i provinati figurano i nomi di vere celeb, ovvero stelle di fama mondiale, tra cui in particolare Lady Gaga e Johnny Depp, ma trattasi in realtà delle controfigure dei due summenzionati vipponi americani, che sono italiani.

Gf vip 7, Lady Gaga nello spot tv / Signorini la chiama ai casting ed è polemica!

Il sosia di Johnny Depp è in realtà Marco Scimia Vaia, che vanta un’impressionante somiglianza con il divo americano ed è nato a Ladispoli, in provincia di Roma, nel 1986. Il giovane sosia, bello e tenebroso, è conosciuto con lo pseudonimo di Marcos ed è noto ai più anche per essere l’attuale compagno dell’ex timoniera di Striscia la notizia e imitatrice di Mara Venier, Francesca Manzini. “Lei è la mia compagna – ha rilasciato tra le altre dichiarazioni in un’intervista concessa a Italia Sì di Marco Liorni, il sosia – “Francesca dice che sono molto meglio di Johnny Depp, ma sono semplicemente più giovane. La cosa che mi accomuna con lui sono le forbici: lui ha fatto Edward Mani Di Forbici, io faccio il barbiere e taglio gratuitamente i capelli ai senzatetto“.

Chi è la sosia di Lady Gaga, che figura nello spot del Gf vip 7

Protagonista indiscussa dello spot del Gf vip 7 che ora è virale nel web, può dirsi Dale Aurora Ishtar Lapointe, la quale nel primo promo del reality battibecca con Alfonso Signorini che si palesa dubbioso di ingaggiare lei -impersonator di Lady Gaga- nel cast dei concorrenti del gioco, senza nascondere che preferirebbe ingaggiare le sorella Kardashian perché “sono in 5” e Gaga che ha una sola sorella non potrebbe assicurare abbastanza dinamiche in confronto: “più sorelle più sorprese per il Grande fratello”. Nel frattempo Dale spopola nel web per il promo che la vede ora figurare in heavy-rotation su Canale 5, tanto che tra le Instagram stories lei si è concessa delle discussioni aperte con i fan internauti che la stanno inondando di messaggi di consensi, complimenti e delle domande. “Io sono io e non la copia di qualcuno… su quel fronte, comunque ci saranno evoluzioni”, ha in particolare ripreso per iscritto la sosia tra le storie a chi ha chiesto alla sosia di Milano tra i fan se avesse intenzione di portare avanti il ruolo di impersonator di Lady Gaga.

