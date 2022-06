Gf vip 7, Orietta Berti nel cast/ Il ruolo inedito

Grande fratello vip 7 ingaggia Orietta Berti tra gli opinionisti

Il Grande fratello vip 6 si è rivelato l’edizione più longeva del reality della Casa dei vip e intanto si rincorrono incessanti tra loro le prime anticipazioni tv del Grande fratello vip 7, atteso dai fedeli telespettatori di Canale 5. Per la nuova edizione del reality dei vip in arrivo su Canale 5, il conduttore Alfonso Signorini e il resto della produzione Mediaset starebbero pensando ad un format all’insegna di ingaggi inaspettati. Di recente si era parlato di un addio certo di Sonia Bruganelli al reality dei vip, in quanto opinionista uscente dal Grande fratello vip 6, indiscrezione che è stata prontamente smentita in queste ore da Tv blog. it. Il noto portale web d’informazione conferma infatti la consorte di Paolo Bonolis come opinionista tv per il Grande fratello vip 7 mentre è fuori dai giochi Adriana Volpe, non confermata nel cast dell’atteso reality nel medesimo ruolo. E al posto dell’ex Gf vip 4 subentrerà a quanto pare una nota cantante italiana e ormai volto noto ai telespettatori. Si tratta di Orietta Berti.

La notizia dell’ingaggio di Orietta Berti nel cast del Grande fratello vip 7 come opinionista, in queste ore, sta letteralmente circumnavigando il web, e sembra piacere molto agli internauti unitamente alla confermata partecipazione di Sonia Bruganelli nel cast del gioco dei vip, dopo che lady Bonolis -in un recente intervento mediatico-aveva lasciato intendere i non voler bissare il ruolo coperto per il Grande fratello vip 6. A quanto pare, così come rende noto Tv blog, non appena appreso il nome di chi l’avrebbe affiancata nel ruolo di opinionista, quindi Orietta Berti, lady Bonolis non si sarebbe tirata indietro, dando per confermata la sua presenza nel cast del Gf vip 7.

A questo punto, però, Orietta Berti si vede costretta a lasciare il ruolo di coach vocale coperto per The voice Senior, il talent show di Rai 1 in partenza a gennaio 2022 e che verrà trasmesso il venerdì sera. Non ci resta, quindi,, che attendere il via al Grande fratello vip 7, in partenza a settembre 2022 su Canale 5, per capire come potrà rivelarsi il connubio Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

