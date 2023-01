GF Vip, Andrea Maestrelli tradito da Nicole Murgia?/ “Ho le prove, li ho beccati”

Nella Casa del GF Vip è tempo di scottanti rivelazioni per Andrea Maestrelli e Nicole Murgia, entrambi concorrenti della settima edizione che si sarebbero detti addio qualche tempo prima del reality. Una relazione, la loro, durata pochi mesi ma densa di colpi di scena che, di tanto in tanto, fanno capolino tra i racconti davanti alle telecamere del programma di Alfonso Signorini. E chissà se stavolta il conduttore approfondirà la spinosa questione durante la nuova puntata in prima serata…

Nelle ultime ore, Andrea Maestrelli si sarebbe reso protagonista di una confessione che riguarda il suo passato con Nicole Murgia e in particolare il presunto tradimento di cui sarebbe stato vittima. Dopo le incredibili rivelazioni sulla lite in cui sarebbe volato persino un piatto, sono emersi nuovi dettagli che hanno fatto subito il giro della Rete e che proverrebbero proprio dal racconto di Andrea Maestrelli a uno dei vipponi in gioco. Diversi utenti su Twitter segnalano infatti che il concorrente avrebbe parlato di alcuni particolari relativi alla rottura con l’attuale coinquilina del programma, mentre lei continua a difendersi e a ricalcare i contorni di una vicenda completamente diversa: “Ti ho lasciato perché mi sono innamorata di un altro“. Le cose, però, secondo il suo ex non starebbero esattamente così.

Andrea Maestrelli e il presunto tradimento di Nicole Murgia: la rivelazione scottante al GF Vip

Tra Andrea Maestrelli e Nicole Murgia scorrono fiumi di veleno dopo la fine della loro storia, seppur breve, con reciproche accuse davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip. La convivenza forzata nel reality sembra produrre nuove scosse dopo le recenti dichiarazioni sulla lite che, in passato, avrebbe visto Nicole Murgia tirare un piatto contro il calciatore che si sarebbe persino tagliato durante quell’episodio. Ma non è tutto. Poche ore fa, dopo aver messo in guardia Daniele Dal Moro invitandolo a non fidarsi troppo di lei, Andrea Maestrelli avrebbe rivelato a Davide Donadei un retroscena sul presunto tradimento subito dall’attuale concorrente del programma.

“Ho le prove. Li ho beccati insieme“. Queste alcune delle parole spese da Andrea Maestrelli per raccontare al compagno d’avventura di essere stato tradito da Nicole Murgia, e di averla poi trovata in compagnia “dell’altro” a cena esattamente il giorno dopo aver scoperto la presunta tresca. 24 ore dopo essersi lasciati, secondo il racconto di Andrea Maestrelli, Nicole Murgia sarebbe uscita con la persona che si sarebbe insinuata nel loro rapporto e tutto ciò dopo un altro fatto: “Lei era venuta in vacanza in Sardegna con me e la mia famiglia…“. Le ultime dichiarazioni del vippone sembrano destinate ad arroventare le tensioni tra i due ex, non resta che attendere le prossime evoluzioni della questione…











