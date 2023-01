GF Vip, perché è finita tra Nicole Murgia e Andrea Maestrelli/ Svelato segreto choc

Nicole Murgia e Andrea Maestrelli protagonisti di un acceso faccia a faccia notturno della Casa del GF Vip, dopo le nomination che hanno innescato la reazione della concorrente nei confronti del suo ex. Lui ha fatto il suo nome e questo ha scatenato la rabbia di Nicole Murgia, ma il risultato dello scontro a fine puntata è una bufera di proporzioni impreviste per la vippona. Durante il botta e risposta al veleno tra i due, davanti ad alcuni dei compagni d’avventura nel reality, Nicole Murgia ha parlato dei veri motivi che avrebbero portato alla fine della loro relazione e, su tutte, una rivelazione ha suscitato l’indignazione del pubblico.

Mentre Nicole Murgia confessava di aver troncato la storia per un altro (secondo il gossip di Deianira Marzano, il migliore amico), le sarebbe sfuggita una frase che non è passata inosservata: “Non c’è problema, che vuoi dire? Che ti ho tirato il piatto e ti sei tagliato? Vogliamo dire tutto? Sì, ho mandato un messaggio a un altro e ci siamo lasciati per questo, perché mi sono innamorata di un altro, dillo. Diciamolo, così sei contento”. Secondo quanto trapelato, Nicole Murgia avrebbe lanciato un piatto ad Andrea Maestrelli durante una lite e si sarebbe ferito. La rivelazione ha scatenato immediatamente una pioggia di accuse contro la concorrente e, tra le righe di una vicenda che sembra molto complessa, spunta un presunto messaggio in codice di Andrea Maestrelli in cui, riporta BlogTivvù, il gieffino avrebbe svelato qualcosa di più sul suo passato con Nicole.

Nicole Murgia e la frase choc su Andrea Maestrelli: “Ti ho tirato un piatto e ti sei tagliato”

La lite tra Nicole Murgia e Andrea Maestrelli al Grande Fratello Vip, andata in scena nella notte dopo la puntata in cui il concorrente ha nominato la sua ex, ha il sapore di qualcosa di ben più grave dei soliti battibecchi per le nomination che si scatenano frequentemente nella Casa in ogni edizione del reality. C’è un segreto choc che la concorrente sembra aver rivelato dietro la loro rottura, proprio durante lo scontro notturno di poche ore fa tra le mura di Cinecittà, destinato a far discutere e non solo sui social. Alfonso Signorini potrebbe dedicare alla delicata questione una parentesi ad hoc, visto il tenore delle affermazioni emerse nel corso del faccia a faccia.

Andrea Maestrelli avrebbe deciso di nominare Nicole Murgia perché non si sarebbe ricreduto sul suo conto, ritenendola “un’attrice nata“, neppure in costanza della convivenza nella Casa del GF. Alle spalle, i due hanno un breve percorso come coppia che si sarebbe concluso quando Nicole Murgia avrebbe mandato un messaggio ad un altro, dicendosi poi innamorata di quest’ultimo. La fine del rapporto, però, nasconderebbe anche un episodio su cui ora sono in tanti a tenere acceso un faro: Nicole Murgia, infatti, ha detto di aver tirato un piatto ad Andrea Maestrelli, il quale si sarebbe tagliato proprio all’esito del suo gesto. A questa rivelazione choc si sommerebbe un presunto messaggio in codice che Maestrelli avrebbe rivolto a Tavassi durante una chiacchierata sulla sua passata relazione con Nicole Murgia: secondo quanto riportato da BlogTivvù, che cita l’interpretazione di alcuni utenti Twitter circa una conversazione tra i due concorrenti, Andrea Maestrelli avrebbe fatto intendere a Edoardo di essere stato “menato” dalla sua ex. Una versione su cui non c’è alcuna conferma, ma che ha scatenato diverse reazioni critiche verso la concorrente via web.













