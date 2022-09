GF Vip, Carolina attacca Giaele “sii sincera, tuo marito ti mantiene”/ “Non è amore”

Grande Fratello Vip 2022, Carolina contro Giaele: “Per me non è amore“

Gli scontri della puntata di lunedì sera hanno lasciato strascichi significativi tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022. Tra questi anche Carolina Marconi e Giaele De Donà, che si sono rese protagoniste nelle scorse ore di un altro infuocato litigio. Al centro delle polemiche la concezione di amore libero della giovane influencer, tema piuttosto dibattuto negli ultimi giorni e che non ha trovato d’accordo tutti i concorrenti. La Marconi, in particolare, disapprova il matrimonio libero di Giaele con il marito e glielo dice apertamente in faccia.

“Giaele, per me amore vuol dire condivisione, per me un matrimonio vuol dire sposarsi con una persona e avere una famiglia e dei figli. Sii più sincera: è una persona che ha tanti soldi, è miliardaria, ti mantiene, ti fa fare la vita di lusso. Gli vuoi bene, ma per me non è amore“: queste le parole di Carolina, che ha cercato di spiegare alla coinquilina del Grande Fratello Vip 2022 la propria concezione di amore. Giaele subito contrattacca, scrollandosi di dosso la definizione di mantenuta e spiegando: “A 23 anni sono laureata, ho un brand d’abbigliamento, lavoro, mi do da fare, e te mi dai della mantenuta“.

Giaele e l’amore libero: “Ognuno ama come vuole“. Alta tensione nella Casa

La discussione precipita subito dopo un consiglio che Carolina Marconi ha voluto dare a Giaele De Donà: “Giaele, ti auguro nella vita di conoscere l’amore, ma l’amore quello vero“. La giovane influencer del Grande Fratello Vip 2022 sbotta e spiega la sua concezione di amore: “Mi hai mai vista con lui? È un uomo intelligente, affascinante, ha scelto me. C’è gente che si innamora pure del loro gatto. Ognuno ama come vuole, l’amore non ha sesso, non ha religione, non ha età: quando è amore, è amore in ogni sua forma“.

Giaele, a seguire, difende il rapporto con suo marito dagli attacchi ricevuti: “Non puoi giudicare il mio matrimonio. Puoi avere un’idea, ma non puoi impormi la tua idea. Tu hai la tua idea, ma devi accettare la mia“. La Marconi però intravede nelle sue parole e nei suoi atteggiamenti un velo di falsità, e glielo fa notare: “Sei stata sempre così dolce, poi in puntata eri un’altra persona, per quello ti dico che sei falsa“. “Sei maleducata, non puoi sempre attaccarmi” la risposta di Giaele. Un confronto infuocato che ha scaldato e non poco gli animi in Casa.

