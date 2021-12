GF Vip, Clarissa litiga con Manila e Amoruso la attacca/ “Sei solo una Bimba viziata”

Scontro a distanza tra Clarissa Selassié e Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip, con Lorenzo Amoruso che entra a gamba tesa su Instagram sulla principessa. Tutto parte da uno scontro tra Lulù Selassié e la Nazzaro, accusata di non contribuire a sufficienza alle pulizie della casa, critica che era arrivata tra i concorrenti del reality anche da parte di Francesca Cipriani. Uno screzio che pareva però abbastanza contenuto, tanto che le due avevano avuto modo di chiarirsi di fronte al conduttore Alfonso Signorini, che ha però rincarato la dose.

Signorini ha infatti mostrato una storia su Instagram di un’altra Selassié, Clarissa, che ha avuto parole durissime verso Manila Nazzaro, definita la concorrente più falsa all’interno della casa per distacco. Manila alla fine, pur essendosi difesa in collegamento dalle accuse, è crollata in lacrime davanti agli altri concorrenti, spiegando di aver vissuto l’attacco di Clarissa come un fallimento personale, perché non è riuscita a mostrarsi come vorrebbe in questa esperienza al Grande Fratello.

Gf Vip, Lorenzo Amoruso si scaglia contro Clarissa

Sempre su Instagram, è arrivata puntuale la difesa di Manila Nazzaro da parte di Lorenzo Amoruso. L’ex calciatore nonché fidanzato di Manila con un post su Instagram non le ha mandate a dire, richiamando Clarissa all’ordine. Questo il testo: “Piccola Clarissa e non dico piccola per la tua età ma per la tua piccolezza in tutto quello che hai detto e mostrato nella Casa non meriti altri commenti perché ti commenti da sola per la tua inutilità e la tua pochezza come persona e come bimba viziata. Respect”. Parole dure alle quali si sono aggiunte quelle di Valeria Liberati, amica di Manila dai tempi dell’esperienza a Temptation Island, che sempre via social riferendosi alle nobili origini di Clarissa ha sentenziato: “non regna nemmeno sul pianerottolo di casa sua”

