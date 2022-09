GF vip, Cristina Quaranta sviene in diretta: ritiro?/ Spunta il comunicato

Grande Fratello vip 7, Cristina Quaranta sviene in diretta TV: che succede alla gieffina?

Il Grande Fratello vip 7 registra in data 27 settembre 2022 le scene tra malore e panico propagatisi a macchia d’olio nella Casa, dello svenimento accusato da Cristian Quaranta, della quale i telespettatori si dicono via social piuttosto preoccupati. Stando alla ricostruzione dell’accaduto nella Casa più spiata d’Italia ripresa da Di lei, alla luce di un frammento-video diventato virale online, Cristina Quaranta si é improvvisamente accasciata a terra, nella zona WC, dinanzi alle fauci spalancate e gli occhi sbarrati degli increduli e spaventati coinquilini al Grande Fratello vip 7, tra cui Carolina Marconi. I testimoni dello svenimento hanno prontamente allertato la produzione del GFvip facendo richiesta di intervenire nella Casa, al grido all’unisono “Aiuto”, al fine di scongiurare il peggio e per fare riprendere l’ex Non é la Rai. E il soccorso in aiuto della showgirl Cristina Quaranta si é registrato prontamente tra le mura della Casa più spiata d’Italia.

Cosa ci sia alla base del malessere accusato dalla GFVIP resta in queste ore l’interrogativo generale dei telespettatori attivi nel web, anche a fronte di un comunicato che la produzione del Grande Fratello vip dirama via social, rispetto alla situazione di emergenza del malore appena rientrata e le condizioni di salute generale della gieffina rimasta vittima dell’accaduto in diretta TV.

Spunta il comunicato sulle condizioni di salute di Cristina Quaranta: come sta la GFVIP

“Cristina Quaranta ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata nella Casa di “Grande Fratello Vip”, si legge tra le righe del comunicato, che quindi assicura il rientro della concorrente GFVIP nel gioco della Casa più spiata d’Italia. Questo lo si apprende quando ormai mancano poche ore alla messa in onda della nuova puntata del GF vip, attesa in prima serata su Canale 5 per il 29 settembre 2022, per il secondo appuntamento TV settimanale del reality condotto da Alfonso Signorini con la complicità delle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Cristina Quaranta ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata nella Casa di “Grande Fratello Vip”. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 27, 2022



Almeno per il momento il Grande Fratello, quindi, non si esprime sull’ipotesi ritiro dal gioco del Grande Fratello vip 7 sollevatasi in rete in seguito al malore sul conto di Cristina Quaranta. Ma chiaramente, sarà la diretta interessata a dare notizia di un suo ritiro dal reality, qualora l’ipotesi fosse confermata.











