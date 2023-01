GF Vip, Daniele Dal Moro innamorato di Oriana?/ Lui si sbilancia: “Voglio vivermela…” Lei preoccupata

Daniele Dal Moro si sbilancia su Oriana al GF Vip: “Voglio vivermela con leggerezza adesso”

Daniele Dal Moro ha deciso di abbandonare gli indugi e dimenticare i dissapori avuti con Oriana Marzoli per vivere senza rimorsi questa forte attrazione che prova per lei al Grande Fratello Vip. Dopo liti, parole forti volate tra i due e pesanti critiche, Daniele e Oriana si sono riavvicinati ed è scattato tra loro anche qualcosa di fisico.

Oriana critica Nikita: "Ha le gambe da maschio, lo ha detto anche Luca"/ Web furioso: "È body shaming!"

Daniele Dal Moro insomma non si nasconde più e anzi confessa di aver deciso di vivere pienamente questo sentimenti che prova per Oriana. “Ho deciso fondamentalmente, visto il rapporto che si è creato tra di noi nelle ultime settimane, di essere meno netto e vivermela più alla leggera. – ha ammesso in confessionale, aggiungendo – Comunque lei è una persona che ha anche un carattere positivo, qui dentro mi aiuta anche a strapparmi un sorriso, a passare dei momenti anche un po’ leggeri”.

Gf Vip, Oriana gelosa del rapporto tra Daniele e Nikita: "Vai da lei se ti piace"/ La Pelizon sbotta!

Oriana conferma l’interesse per Daniele ma si dice preoccupata

D’altra parte Oriana non nega di provare la stessa attrazione nei suoi confronti, anche se al contempo si dice frenata a causa dell’interesse che l’amica Nicole Murgia prova per Dal Moro. “Tra noi c’è stato sempre un gran feeling, fin dall’inizio. Lui mi interessa però se alla mia amica questa cosa può dare fastidio mi frena…” Oriana dunque è preoccupata ma al contempo non disdegna le attenzioni di Daniele, a letto o fuori. C’è però chi si dice convinto che Dal Moro sia solo ‘un ripiego’ per la Marzoli, che avrebbe invece voluto al suo fianco Luca Onestini. Come risponderà la diretta interessata a queste supposizioni?

LEGGI ANCHE:

Oriana a letto con Daniele, la reazione di Luca Onestini al GF Vip/ "È una cosa intima" e la stuzzica…

© RIPRODUZIONE RISERVATA