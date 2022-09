GF Vip Elenoire Ferruzzi contro Ginevra Lamborghini/ “Ubriaca e a gambe aperte su…”, è polemica sul web

Elenoire Ferruzzi critica Ginevra Lamborghini: le sue parole

Elenoire Ferruzzi, nelle ultime ore, ha commentato in modo poco lusinghiero il comportamento di Ginevra Lamborghini con i nuovi concorrenti. A quanto pare, la sorella di Elettra avrebbe alzato il gomito e cominciato a strusciarsi con atteggiamenti provocanti sui neo gieffini, dopo aver varcato la porta rossa.

Elenoire Ferruzzi, come riporta Novella 2000, parlando con Antonella e Sara dichiara: “Amore… Gambe aperte, non ti dico cosa ha fatto ieri con quei due nuovi. Tu sei là, io così sopra. A gambe aperte… L’ho vista io. Su quelli nuovi. Tutti e due. E questo poi… Io ho detto ‘Vabbè, tesoro, io vado a dormire, ciao’. Non vado manco in Chiesa a pregare. No, aveva bevuto. Ma tesoro, non è che le avevano fatto una flebo. Cioè, sei cosciente. Dovevi vederla, l’ho vista io. No, che sexy per i fatti suoi! Ero là io! Poi non questo, quell’altro, l’ha presa con le gambe sopra… Te lo giuro! Credimi, io stavo là.” Chissà come la prenderà Ginevra se dovesse venire a sapere di queste dichiarazioni…

Elenoire Ferruzzi, racconta al Grande Fratello Vip 2022 il suo difficile percorso come donna transgender. Come riporta Mediaset Infinity, l’attrice dichiara: “Una sera stavo spiegando a Nikita quanto è dura e difficile essere quella che sono io, ed essere libera come sono io. Io non mi sono voluto omologare a nessuna donna biologica, tutto quello che ero interiormente l’ho fatto uscire”.

Commossa e con le lacrime agli occhi, Elenoire Ferruzzi: “Tutto questo mi ha complicato la vita, socialmente e lavorativamente. Io credevo in me. Il tempo mi ha dato ragione. La mia vita e la vita delle donne trans viene totalmente disumanizzata a livello sociale e lavorativo. Non c’è integrazione per colpa dei pregiudizi. Io sono stata fortunata. Mamma e papà sono due angeli custodi che mi hanno accompagnato fin dall’inizio”.

