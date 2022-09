GF Vip, Elenoire Ferruzzi sta fingendo interesse per Luca Salatino? Una frase insospettisce/ Sui social…

Elenoire Ferruzzi sta fingendo? Una frase insospettisce i fan che…

Elenoire Ferruzzi sta fingendo? Nelle scorse ore, la concorrente del Grande Fratello Vip è finita nel mirino degli altri inquilini ma anche del pubblico a causa della sua reazione eccessiva nei confronti di Luca Salatino. Elenoire ha espresso il suo interesse nei confronti di Salatino che però non ha mai ricambiato. Elenoire però è convinta dell’interesse di Luca nei suoi confronti anche se gli altri inquilini hanno cercato di farla ragionare. In particolare Antonino Spinalbese ha avuto modo di parlare sia con Luca che con Elenoire Ferruzzi che però è sbottata. Elenoire Ferruzzi si è detta certa del sentimento che Salatino proverebbe nei suoi confronti e a tal proposito ha paragonato il comportamento dell’ex tronista a quello degli altri ex fidanzati che non erano disposti per paura ad esternare il sentimento.

Elenoire Ferruzzi, lite furiosa con Luca al GF Vip: "Ti vergogni di me"/ Lui: "Io provarci con te? Stronz*te"

Un video che sta circolando in queste ore sul web sta però gettando ombre sul comportamento della Ferruzzi. Parlando con gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip , Elenoire si è lasciata andare ad una sonora risata e ha esclamato: “Beh amore, adesso si va avanti almeno per tre puntate”. Elenoire Ferruzzi sarebbe consapevole di aver attirato l’attenzione del pubblico e secondo molti starebbe fingendo proprio per attirare su di sé l’attenzione. Sui social in molti si sono schierati dalla parte di Luca Salatino invocando una punizione esemplare per Elenoire Ferruzzi che si sarebbe approfittata della sua sensibilità.

Elenoire Ferruzzi fuori di seno: il vestito si sposa e lo spettacolo è hot/ Video e…

Elenoire Ferruzzi scontro acceso con Luca Salatino: “Ho pianto per due notti e…”

Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino hanno avuto una discussione accesa. A scatenare la lite un’affermazione di Elenoire che parlando con Antonino Spinalbese ha rivelato: “Ti pare che io a 47 anni, dopo il trascorso di vita che ho, vado a fare fantasie e a invaghirmi quando non c’è una base? Non sono scema. Non ti sei accorto di niente? Ma non potevi accorgertene. Ho pianto due notti. Tutta la notte ieri e anche la notte prima”.

Luca Salatino ha deciso di prendere in mano la situazione e ha voluto confrontarsi con Elenoire Ferruzzi negando di avere un interesse nei suoi confronti: “Tutto quello che stai dicendo lo hai vissuto nella tua testa, nella realtà non esiste! Ma secondo te io c’ho provato con te? Stai dicendo tutte stron**te. Ma cosa ti ho fatto capire? Una volta, due volte, tre volte, mi avete rotto tutti il caz**”. A quel punto Elenoire lo ha di nuovo attaccato paragonandolo ai suoi ex: “Calmati e abbassa la voce quando parli con me. Tu hai visto la clip e ti sei vergognato come fanno tutti! Come fanno tutti che nascondono tutto! Sei uguale a tutti gli altri. Parli di rispetto ma hai fatto peggio! Io non ho travisato proprio niente!”.

Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro: coccole bollenti al GF Vip 7/ Baci, carezze e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA