GF Vip: Jessica, Clarissa e Lulù, regine del Pop?/ Katia Ricciarelli demolise l’esibizione!

Grande fratello vip 6, finale: Jessica Sélassié canta in trio con Clarissa & Lulù. La cover è Pop!

Com’era prevedibile che accadesse la finale del Grande fratello vip 6, in onda nella serata a cavallo tra il 14 e il 15 marzo 2022 su Canale 5, è ricca di colpi di scena. Si parte dall’uscita di Giucas Casella che -al termine del televoto che lo vedeva schierato contro Jessica Sélassié- viene battuto dalla princess e si vede quindi costretto a lasciare il reality dei vipponi, mentre l’etiope è incoronata quinta finalista. Accade dopo l’accesso alla finale del primo, secondo, terzo e quarto finalista, rispettivamente Delia Duran, Lulù Sélassié, Davide Silvestri e Barù Gaetani. A segnare il successo di Jessica, negli istanti precedenti alla chiusura del televoto sul confronto con Giucas, è il debutto in musica che l’etiope registra sulla passerella della Casa, in trio con le sorelle Lulù & Clarissa Sélassié, sulle note di una cover di Love you like a love song di Selena Gomez & The Scene.

JESSICA SELASSIÉ VINCE IL GRANDE FRATELLO VIP/ I 5 motivi della svolta "Pop"

Le principesse, mentre indossano i look più glamour della finale targata Grande fratello vip 6, esordiscono in tv nell’industria musicale, a suon di performance stellare con tanto di corpo di ballo tutto al maschile a impreziosire la loro “reunion” al reality, con passi di danza seducenti. L’esibizione è a dir poco “pop” e a dirlo sono le innumerevoli interazioni social che registra sul profilo Instagram del Grande fratello, con i commenti più disparati degli utenti. Tra cui, emergono sia messaggi di consenso che di dissenso, per la serie “bene o male… l’importante è che se ne parli”: “Povero gabbiano, hai perduto il microfono”, commenta un detrattore, tacciando il trio delle princess di saper cantare solo in “playback” e non dal vivo, seguito poi da un’altra frecciatina social, al grido di “C’è un po’ di voce in questo playback con autotune”. Ma non mancano i commenti benevoli di chi approva, tanto da incoronare le princess, in particolare la quinta finalista Jessica Sèlassié, come nuove reginette del Pop: “Regine indiscusse del Gf vip”; “Un po’ di sana leggerezza, simpaticissime!”.

Jessica Selassiè "Barù mi dà la salsiccia"/ E Delia Duran ride: battuta hot al Gf Vip

Katia Ricciarelli al veleno su Jessica Sélassié & sisters, al Gf vip: “Il loro canto non è vero”

Sulla scia dei commenti social rilasciati a margine del debutto in musica di Jessica Sélassié e le sorelle Lulù Sélassié e Jessica Sélassie, poi, ha voce in capitolo dallo studio del Grande fratello vip, Katia Ricciarelli. Incalzata dal conduttore Alfonso Signorini sul nuovo trio della musica made in Casa, la cantante lirica sembra destinare l’ennesima frecciatina avvelenata alle etiopi, gridando a sua volta, sarcastica, al “playback spudorato”: “Come hanno cantato? Benissimo… sembra vero il loro canto!”.

CHI E' IL QUINTO FINALISTA GRANDE FRATELLO VIP?/ Jessica regna sovrana!

Nel frattempo, però, c’è chi tra i fandom delle princess è pronto a scommettere sul rilascio di un lavoro discografico in futuro, per Jessica, Lulù e Clarissa. Tuttavia, nonostante i bookmakers abbiano scommesso su di lei, tanto da ergerla al secondo posto tra i gieffini più quotati alla vittoria del Grande fratello vip 6, Lulù Sélassié lascia la Casa al termine del televoto che la vede schierata contro Davide Silvestri. L’attore, quindi, prosegue la sua corsa per il montepremi finale del gioco -del valore di 100mila euro (di cui, la metà, 50mila, andrà devoluta in beneficenza). Ma Jessica non demorde, palesandosi decisa a regnare sovrana e incontrastata nella Casa dei vip, mentre sfoggia le sue grazie in un lungo abito scintillante, ispirato alle grandi regine e impreziosito dalle paillettes. Sarà la princess superstite, Jessy, a vincere il reality dei vip, come scommettono i bookmakers?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Voto al soggiorno di Jessica Sélassié al Gf vip: 10, per il Pop che esplode!



© RIPRODUZIONE RISERVATA