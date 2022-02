Gf vip, Giulia Salemi difende Soleil Sorge e ‘svela’ il vincitore/ “Ecco chi sarà”

Può dirsi una dei concorrenti più amati nella storia del Grande fratello vip e ora Giulia Salemi torna al centro dell’attenzione mediatica per un intervento inedito post-reality in cui non lesina dichiarazioni sulle dinamiche in corso del gioco della Casa più spiata d’Italia. L’occasione è un’ospitata a Casa Chi, web format prodotto da Alfonso Signorini, dove l’italo persiana non nasconde di nutrire una profonda stima verso la gieffina più discussa del rinnovato reality in corso, Soleil Sorge, per poi lanciare un pronostico sul vincitore del gioco.

Grande fratello vip, Giulia Salemi opinionista inedita della Casa

In occasione del nuovo intervento registrato a Casa Chi, Giulia Salemi ha pronunciato parole d’elogio sul conto di Soleil Sorge, la quale subisce ora il peso delle polemiche mediatiche per il ruolo di “terza incomoda” che le si affibbia per via dell’intimità instaurata con Alex Belli, promesso sposo di Delia Duran nella Casa. Nell’intervista ai microfoni del web-format, l’influencer italo-persiana esordisce dicendosi molto contenta per Soleil, rispetto al fatto che lei, nel bene e nel male, stia emergendo per la sua verità, a dispetto di tutte le critiche che giungono da parte dei detrattori e il peso dei pregiudizi.

“Tutte le persone dotate di grande carisma dividono sempre -fa sapere l”ex Gf vip 5 sulla Gf vip 6- . Che piaccia o meno, Soleil è una persona che non si tira mai indietro quando c’è da esprimere opinioni e questo non è poco”. Poi, la Salemi aggiunge di sentirsi certa che alla fine, alla finale del Gf vip 6 in corso -prevista per il 14 marzo 2022 su Canale 5- a trionfare possa essere una concorrente donna, anche se non crede che il pubblico vorrà premiare Soleil.

Giulia Salemi scommette sulla finale del Gf vip

Infatti, come lei stessa dichiara nella nuova intervista a Casa Chi, Giulia Salemi sarebbe pronta a scommettere sulla vittoria finale di Jessica Hailé Sélassié al Grande fratello vip. A detta dell’italo-persiana, la princess etiope ha raggiunto un notevole seguito sui social, soprattutto su Twitter, motivo per cui Giulia crede che Jessica possa convincere il pubblico a decretarla come la rivelazione del reality dei vipponi . Di certo si può dire che nel caso in cui dovesse vincere Jessica, anche a Barù andrebbe il merito del trionfo dell’etiope, dal momento che emerge una gran moltitudine di fan dei “Jeru”, nel web.

“Sono certa che a vincere sarà una ragazza, penso proprio che vedremo una donna vittoriosa”, conclude infine a Casa Chi, la Salemi,, la quale prosegue il suo lavoro di influencer navigata e si gode la storia d’amore avviata con Pierpaolo Pretelli al Gf vip 5.



