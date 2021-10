GF VIP, Jo Squillo/ Il rapporto con le due “sorelline” Soleil e Sophie

La presenza all’interno della casa del Grande Fratello VIP di Jo Squillo è sicuramente una delle attrazioni mediatiche più interessanti. La rete nei suoi confronti si divide, accende dibattiti infuocati, attende nuove provocazioni attraverso le sue performance, come durante la preghiera alla Luna o nell’indossare l’abito femminile islamico per porre di nuovo l’accento sulla condizione della dona afghana dopo il rientro dei talebani nella politica attiva del paese mediorientale.

Jo Squillo però è anche “animale” sociale e se all’ingresso nella casa dichiarò che non avrebbe fatto sconti a nessuno, che la sua presenza avrebbe utilizzato i mass media per portare avanti le sue campagne, soprattutto sulla femminilità (non possiamo dimenticare la sua presenza anni fa al Festival di Sanremo con la canzone ‘Siamo donne’), oltre la gambe c’è sempre di più e i rapporti nella casa tra la cantante milanese e i membri più tranquilli ha comunque innescato meccanismi e relazioni. Una di queste era l’amicizia scaturita empaticamente con Soleil Sorge che dopo la puntata del 4 ottobre, ottenuta l’immunità grazie al voto di Adriana Volpe, rimane spesso al centro della fitta rete di legami tra i concorrenti.

Sino a pochi giorni fa Jo Squillo definiva Soleil Sorge e Sophie Codegoni le sue “sorelline” piccole, ma quel rapporto, sopratutto con Soleil, che sembrava potesse approfondirsi sempre di più, si è letteralmente spento, quasi che per la cantante la bella e giovane influencer sia qualcosa che non stimoli la sua volontà e capacità provocatoria. Negli ultimi giorni Jo Squillo appare quasi annoiata, senza stimoli, alla ricerca di situazioni, captando tutte le notizie che le interessano, al di fuori della casa più che nel gruppo.

Non a caso, durante la diretta del 4 ottobre, ha chiesto al conduttore della sesta edizione Alfonso Signorini notizie inerenti il caso di Chico Forti, apparentemente condannato ingiustamente negli Stati Uniti d’America per un omicidio che forse non avrebbe commesso, il condizionale in questi casi è sempre d’obbligo. Signorini le ha promesso aggiornamenti sulla situazione sperando che la regina del punk femminile italico si svegli un po’ dal torpore degli ultimi giorni e torni a relazionarsi con più impegno con gli altri concorrenti.

In ogni caso Jo Squillo appare un po’ come Achille nell’Iliade: anche quando non fa nulla e vegeta tra divani e camera da letto, giardino e piscina, è spesso al centro dell’attenzione, negli ultimi giorni, in particolare, di Davide Silvestri che la imita spesso, con grande capacità di cogliere le sfumature comportamentali della cantante.

Dal punto di vista delle nomination la Squillo nell’ultima puntata ha scelto Nicola Pisu eleggendolo ad una potenziale eliminazione. Per quale motivo? In realtà tra i due non esiste nessuna scoria a livello di screzi reciprochi; Jo ha dichiarato, durante la sua nomination, che è la persona con la quale ha legato di meno e che non se la sente di averlo intorno anche in futuro. Jo ha comunque tirato fuori dal suo cilindro di donna vera di spettacolo un’idea, organizzando un talk tra i ragazzi sul tema della sessualità, condotto da lei e Ainett con grande divertimento da parte di tutti i membri che, comunque, non rinuncerebbero facilmente ad un vulcano che quando s’accende è un esplosione di creatività e personalità.

