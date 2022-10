GF Vip: lite furibonda tra Cristina e Gegia o blackout, cos’è successo ieri in diretta?

GF Vip, come mai è saltata la diretta? L’indiscrezione bomba

Ieri al Grande Fratello Vip 2022 è saltata la diretta per alcune ore, in molti utenti si sono chiesti cosa sia successo e perchè si sia interrotta la comunicazione con la casa.

Tra le varie ipotesi si è fatta strada l’indiscrezione di Amedeo Venza che dichiara: “Pare che il motivo sia proprio questo, oggi all’interno della Casa del GF Vip è scoppiata una lite furibonda. Sono arrivati veramente agli estremi tanto che hanno dovuto bloccare la diretta. Non so cosa sia successo di preciso ma questo pare sia il motivo”. Su Twitter circolano rumors sono uno scontro tra Cristina Quaranta e Gegia che avrebbe, dunque, costretto la regia ad oscurare la diretta per dei toni eccessivi. Non si hanno ancora certezze, considerando che il GF Vip ha dato come giustificazione ufficiale un “problema tecnico” che, però, non convince per nulla il web.

GF Vip, Codacons denuncia i concorrenti sul caso Marco Bellavia

Il Grande Fratello Vip 2022 è al centro delle polemiche per ciò che è accaduto al concorrente Marco Bellavia. Il GF Vip ha preso dei provvedimento con la squalifica di Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci, ma ad intervenire ora è anche Codacons che denuncia i concorrenti. La società è intervenuta su una pagina di televisione agghiacciante che l’opinione pubblica ha condannato a gran voce, con messaggi di supporto al conduttore.

Come riporta Adnkronos, Codacons spiega come “ancora una volta la trasmissione di Mediaset si rende protagonista di gravi episodi che, oltre a rappresentare una forma di violenza, sono altamente diseducativi specie per il pubblico più giovane. Nonostante quanto accaduto, né gli autori del programma né i vertici dell’azienda hanno saputo adottare misure adeguate, lanciando un messaggio errato e pericoloso ai telespettatori, che a migliaia si sono rivolti al Codacons chiedendo di intervenire sul caso”.

