GF Vip, Marco Bellavia “con Paola Barale storia importante”/ E su Cristina D’Avena…

Marco Bellavia al Grande Fratello Vip 2022: la relazione con Paola Barale nei ’90

Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 c’è anche Marco Bellavia, volto simbolo della televisione per ragazzi anni ’80/’90. L’attore e conduttore ha fatto il suo ingresso nella Casa di Cinecittà ieri sera, durante la seconda puntata del reality: una nuova avventura professionale per lui, che negli ultimi anni si è allontanato dal mondo televisivo. Un mondo che, oltre al grande successo, gli ha anche permesso di conoscere persone che hanno segnato il suo percorso di vita, non solo professionale ma anche sentimentale. Come Paola Barale.

I due infatti si conobbero negli anni ’90 e, tra il 1992 e il 1995 ebbero una relazione, poi tramontata. Spesso riservato sulla propria vita privata, il neo-concorrente del Grande Fratello Vip 2022 si è lasciato andare ad alcune brevi dichiarazioni su di lei nella clip di presentazione del reality: “In quegli anni piacevo, ho avuto storie d’amore interessanti. Una delle più importanti della mia vita è stata proprio quella con Paola Barale. Siamo stati insieme e abbiamo vissuto insieme per 3 anni: io le voglio molto bene ancora“.

Marco Bellavia e il retroscena su Cristina D’Avena: “Lei innamorata di me“

Lungo il suo percorso professionale, che l’ha portato ora al Grande Fratello Vip 2022, Marco Bellavia ha conosciuto numerosissime persone con cui ha costruito rapporti e che gli hanno inevitabilmente lasciato qualcosa. Una di queste è senza dubbio Cristina D’Avena, con la quale collaborò sul set della serie anni ’80 Love Me Licia, ispirata al cartone Kiss Me Licia. Entrambi volti simbolo della televisione per ragazzi di quei decenni, l’attore ha sempre mantenuto un ottimo rapporto con la popolarissima voce dei cartoni animati.

Nel video di presentazione per il reality, Marco Bellavia ha parlato del rapporto con la D’Avena e ha svelato una chicca interessante. Parlando proprio delle numerose collaborazioni artistiche con lei, da Love Me Licia a Cri Cri, rivela: “Io ero proprio innamorato di lei nel telefilm, e lei di me, dal vivo“.

