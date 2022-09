Marco Bellavia, chi è il concorrente Grande Fratello Vip 2022?/ Da “Love me Licia”, “Bim Bum Bam” e..

Marco Bellavia entra nella casa del Grande Fratello Vip 2022

Marco Bellavia è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022. Volto noto della tv dei ragazzi, Marco ha raggiunto il grandissimo successo con programmi e fiction oramai diventati dei cult come “Love me Licia” , “Bim Bum Bam” e “Arriva Cristina”. Tre esperienze che ancora oggi il conduttore e doppiatore porta nel suo cuore visto che gli hanno regalato la grandissima popolarità nel mondo dello spettacolo. Proprio il conduttore, intervistato da guide.supereva.it, ha raccontato: “sono state le produzioni che mi hanno dato la grande possibilita’ di essere conosciuto da un immenso pubblico e che mi ha “iniziato” ad un mondo nuovo quasi per caso. “Love me Licia” e’ stata la prima vera fiction italiana! Eravamo tutti doppiati con le voci dei personaggi dei cartoni animati “kiss me Licia” per evidenti motivi di compatibilita’. E’ sicuramente il ricordo piu’ bello della mia carriera proprio perche’ il primo”.

Non solo, parlando poi di “Arriva cristina” ha detto: “dagli addetti ai lavori e per il giovane pubblico di quegli anni viene considerato il seguito naturale di “Balliamo e cantiamo con Licia”. Qui ho imparato a doppiare (bisognava doppiare per motivi tecnici diversi) ho aggiunto quindi un altro importante tassello alla mia carriera ed al curriculum”.

Marco Bellavia: il grande successo con Bim Bud Bam

Se sei nato negli anni ’90 non puoi non ricordare “Bim Bum Bam”, il mitico programma per ragazzi condotto anche da Paolo Bonolis. Successivamente il programma è passato nelle mani di Marco Bellavia che, ricordando quegli anni d’oro, ha dichiarato: “mi ha offerto la possibilita’ di stare sulla scena per 11 anni imparando quasi tutto quello che si puo’ imparare nel mondo della televisione. Ho iniziato a fare l’autore ed ho iniziato a scrivere fiction, copioni di scenette tv, telepromozioni e film”. Proprio con “Bim Bum Bam” raggiunge la grandissima platea televisiva e il successo. Poi la parabola fino al ritorno in tv nel 2022 nel programma “Stranamore” dove viaggiava a bordo del camper.

“E’ stato un altro grande passo, un gradino per imparare a gestire dal vivo momenti ed esperienze di terze persone, sentimenti e sofferenze da gestire in tempo reale. Bellissimo!” – ha detto il conduttore – “in piu’ ho imparato a capire il linguaggio del montaggio delle immagini, della troupe , dei cameramen , dei fonici che sono a tua disposizione per trasformare una sensazione profonda in immagine tv calda e appassionante. Non e’ facile quanto sembra!”.











