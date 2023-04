GF Vip, Milena Miconi ricorda il manager Lo Cascio/ “Ho continuato anche per lui”

GF Vip, Milena Miconi in studio: il ricordo dell’amico manager Lo Cascio

Si chiude nel giorno della finale l’esperienza di Milena Miconi al Grande Fratello Vip 2022. La concorrente è stata la prima eliminata di questa puntata, avendo perso al televoto contro Alberto De Pisis (a sua volta diventato il sesto e ultimo finalista ufficiale). Per la showgirl il reality è stata comunque una bellissima esperienza, come racconta una volta fatto il suo ingresso nello studio. Per lei, al centro della scena al fianco di Alfonso Signorini, è subito in arrivo alle sue spalle una bellissima sorpresa: il marito Mauro.

“È la mia forza, anche io un po’, ma lui fa tanto” commenta l’ex Vippona. La quale, a seguire, ha anche voluto rivolgere un pensiero speciale ad Alessandro Lo Cascio, l’amico manager scomparso a inizio febbraio. Un brutto colpo per l’attrice, che per l’occasione aveva momentaneamente abbandonato il gioco. Ora, per lui, è in arrivo un bellissimo ricordo: “Devo fare un ringraziamento speciale al mio amico agente Alessandro Lo Cascio. Devo dire che mi ha spronato a venire, ho continuato anche per lui“.

Milena Miconi e l’esperienza al GF Vip: “Ti scava tantissimo dentro“

Milena Miconi, a seguire, ripercorre brevemente la sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. L’ex concorrente, sebbene non sia stata una delle veterane di metà settembre ma sia entrata a gioco già iniziato, ha saputo comunque ritagliarsi il suo spazio, rimettendosi in gioco e facendo una bellissima figura.

Il suo percorso nel reality l’ha segnata nel profondo e, in studio, lo descrive così: “Un viaggio fatto di tante cose belle, tante difficoltà. Ti scava tantissimo dentro, perché hai tanto tempo per pensare, la sera quando ti metti a letto“.

